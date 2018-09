DPR Soroti Program Cepat Tanggap Ridwan Kamil

View this post on Instagram

WARGA JABAR mulai minggu depan, kami akan membentuk Tim Cepat Tanggap untuk keluhan warga terkait isu emergensi sosial kemasyarakatan dan emergensi kemanusiaan. (rumah rubuh, kebencanaan, putus sekolah, menolong miskin ekstrim, kecelakaan, ditolak RS, dll). Insya Allah negara hadir melindungi warganya di momen terdesaknya. Silakan follow akun @jabarquickresponse ini dan tag / dm ke sini jika butuh bantuan. Hatur Nuhun. *TIDAK melayani emergensi masalah hati dan cinta.