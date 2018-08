Serunya Lomba Kritik DPR Melalui Stand Up Comedy

(Foto: Medcom.id/ Gervin Nathaniel)

Sebanyak 33 peserta mengikuti Lomba Stand Up Comedy ‘Kritik DPR’ yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018. Lomba itu sebagai rangkaian memperingati HUT ke-73 RI dan DPR RI.Lomba tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang memainkan saxophone. Lomba ini merupakan upaya DPR dalam menjalin komunikasi sekaligus mendengarkan berbagai kritikan dari masyarakat.“Kami ingin menunjukkan bahwa DPR tidak anti-kritik,” ujar Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti di sela-sela lomba.Para peserta berasal dari berbagai kalangan. Mereka diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik, namun tak lupa juga membuat penonton tertawa. Dari dua sesi itu, para peserta banyak menggkritik anggota dewan kerap tertidur dan banyak yang tidak hadir saat mengikuti rapat sidang paripurna.Kritikan tersebut disampaikan oleh salah satu peserta, Muhamad Aji. “Saya waktu sekolah suka tertidur. Kalau ketahuan guru, saya langsung dipukuli pakai gesper. Kalau saya Presiden, anggota dewan yang tertidur seharusnya dihukum yang sama, tapi dipukul sama seluruh rakyat,” kata Aji.Selain itu, ada juga yang mengkritik bahwa para anggota dewan tidak menyerap aspirasi rakyat. “Menuju DPR, saya lewatin tempat sampah, kata supir ojek online, itu sampahnya para anggota dewan. Saya bilang, pantesan aspirasi rakyat tidak didengar,” ujar Maira.Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan kritikan dari peserta lomba merupakan simbol harapan dari masyarakat. Kritikan tersebut akan menjadi bahan masukan untuk DPR dan akan disampaikan langsung ke setiap anggota dewan.“(Kritikan) jadi masukan dan kita semua mengerti apa yang masyarakat inginkan dan harapkan,” kata Indra.Indra juga menjelaskan mengapa banyak anggota dewan yang tidak hadir saat rapat sidang paripurna dan rapat komisi. Menurutnya, ada anggota dewan yang sedang bertugas melakukan pengawasan di daerah pemilihannya (dapil) yang berbenturan dengan jadwal rapat. Bisa juga para anggota dewan juga kerap mengikuti rapat lain.“Kadang-kadang jadwal bersamaan, itu sulit dipertemukan karena jadwalnya ketat sekali antara jadwal sidang dengan jadwal anggota, tapi persidangan harus berjalan terus dan persidangan harus forum, jadi kalau sudah forum, harus mulai berapapun yang hadir. Pedomannya adalah forum ya,” kata Indra menjelaskan.Dari lomba ini, akan dipilih 10 orang yang akan bertarung di babak final. Babak final stand up comedy Kritik DPR akan dilaksanakan saat HUT DPR, pada 29 Agustus 2018 di Gedung DPR RI.Ketua DPR RI Bambang Seosatyo menyebutkan, tim juri yang dilibatkan berasal dari kalangan profesional, diantaranya Effendy Gazali, Iwel Wel serta komika Daned Gustama. Pada babak final, DPR RI akan mengundang Cak Lontong sebagai dewan juri.Tak hanya lomba stand up, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyampaikan bahwa DPR juga menggelar lomba meme dan essay kritik terbaik DPR. Hingga kini sudah ratusan karya yang diterima pihak panitia, baik berupa meme, video serta essay.Karya-karya tersebut nantinya akan dinilai oleh Effendi Gazali, Iwel Wel. DPR juga mengundang kalangan akademisi dan praktisi independen, diantaranya Profesor Bambang Wibawarta, pakar kebudayaan dan Wakil Rektor Universitas Indonesia; Profesor Martani Huseini, pakar manajemen; serta Profesor Siti Zuhro dari LIPI, pakar politik yang namanya juga termashyur di antara suara-suara yang biasa mengkritik DPR'Tim dewan juri sedang menyeleksi dan menilai karya yang masuk. Pengumuman pemenang akan dilakukan berbarengan dengan final lomba stand up comedy Kritik DPR, tanggal 29 Agustus 2018,” terang Bamsoet, sapaannya.Legislator dari Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara ini menegaskan sampai kapan pun DPR adalah rumah rakyat. Karenanya, DPR selalu terbuka untuk menerima kritik dari seluruh rakyat Indonesia.“Saya undang masyarakat luas untuk hadir dan menyaksikan lomba stand up comedy Kritik DPR. Mari kita tertawa dan mengkritik DPR, karena DPR tidak kebal hukum dan anti-kritik. Kritik lah DPR dengan semangat membangun dan demi perbaikan DPR serta bangsa ke depan,” ucapnya.(ROS)