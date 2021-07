Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Eksekutif Mahsiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) menobatkan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent . Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai kritik tersebut tidak melihat secara utuh tugas Ma'ruf Amin."Wapres dan presiden itu, sebagaimana kita ketahui presiden dan wakil presiden itu bukan pekerja eksekutorial. Bukan yang mengeksekusi. Yang mengeksekusi adalah kementerian dan lembaga," ujar Masduki dalam koferensi pers secara virtual, Rabu, 7 Juli 2021.Masduki menyebut Ma'ruf bekerja mengoordinasikan tugas yang dilimpahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, Ma'ruf berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.Selain itu, Masduki menyebut tidak semua pekerjaan Ma'ruf dipublikasikan ke masyarakat. Ma'ruf juga enggan berkomentar lebih apabila Presiden Jokowi bersama para menterinya telah bersuara.Baca: Giliran Ma'ruf Amin Dijuluki The King of Silent oleh BEM Unnes "Karena memang Wakil Presiden (Ma'ruf) kita ini dengan gaya low profile nya punya argumentasi sendiri yang sering kita kemukakan," tuturnya.Masduki menilai kritik yang dilontarkan kepada Ma'ruf tidak sesuai dengan hasil survei dari lembaga kredibel. Ma'ruf dinilai memiliki kinerja yang baik."Sepanjang terhadap pokok tugas fungsi itu, wapres di mata saya dan mata Tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," tuturnya.Ia berharap klarifikasi tersebut dapat memunculkan sebuah sudut pandang baru dalam melihat kinerja Ma'ruf. Sebab, opini terkait hal ini didasari sudut pandang yang tidak seimbang."Opini yang terbangun ada bias kognitif, bias konfirmasi, dan itu saya kira sangat berpengaruh pada bangunan citra terhadap tokoh-tokoh tertentu," kata dia.Di sisi lain, Ma'ruf, kata Masduki telah mengetahui julukkan yang disematkan kepada dirinya. Namun, Ma'ruf mengaku tidak marah atas kritik dari mahasiswa Unnes."Saya bilang saya minta izin bahwa saya akan jawab, (Ma'ru bilang) kamu jawab juga oke, enggak dijawab juga enggak apa-apa, biarin aja lah mahasiswa biar pinter-pinter, enggak ada masalah itu," ungkap Masduki.Akun instagram resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) @bemkmunnes viral di media sosial. Hal ini lantaran BEM KM Unnes mengunggah gambar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menyebut sebagai 'The King of Silent'.Unggahan pada Selasa 6 Juli 2021 itu diberi judul 'Indonesian Political Troll'. Dalam keterangan unggahan BEM KM UNNES menyebut hal ini sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan DPR.(ADN)