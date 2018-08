Zulkifli Dinilai tak Ingin Indonesia Timur Maju

Komitmen partai oposisi dalam membangun bangsa dipertanyakan. Sebab, mereka kerap menyerang Presiden Joko Widodo yang terus berupaya membangun seluruh negeri.Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis Partai Solidaritas Rizal Calvary Marimbo mencurigai Ketua MPR Zulkifli Hasan dan kawan-kawan tidak senang melihat Papua dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibangun oleh Presiden Joko Widodo.“Kita membaca memang beliau tidak senang kampung kami di Timur Indonesia dan Papua dibangun oleh Presiden Jokowi,” ucap Rizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 25 Agustus 2018.Rizal mengatakan, pihak yang menyerang Presiden Jokowi seperti senang melihat Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara berada dalam keterbelakangan. Sebab, hanya di era Presiden Jokowi, Papua dan kawasan timur benar-benar diperlakukan sebagi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Selam ini KTI hanya sumber daya alamnya yang diangkut. Sekarang Pak Jokowi bangun KTI dari pajak dan utang luar negeri. Ada apa sih? Jangan salahkan kalau kami minta merdeka kelak,” kata Rizal.Sebab itu, ketika Presiden Jokowi berani mengalokasikan anggaran sangat besar untuk membangun infrastruktur di Papua dan KTI mesti didukung, agar ketidakpuasan terhadap Jakarta berkurang. Rizal mengatakan, belanja infrastruktur Jokowi sejak 2015 hingga 2019 sebesar Rp 1.434 triliun.“Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan ke Papua dan KTI. Hampir dua kali lipat dari anggaran pemerintahan periode terakhir Pak SBY yang hanya Rp 812,9 triliun. Belanja negara ini diambil dari pajak, pendapatan negara non pajak, hibah dan ditutup dengan mengambil utang. Utang ini sebagian besar untuk bangun Papua dan KTI. Ada yang marah KTI dibangun?” ucap dia.Rizal mengatakan, membangun infrastruktur di Papua dan KTI tidak layak secara politik. “Sebab pemilih di Papua sangat kecil dibandingkan di Pulau Jawa. Untuk terpilih kembali, Jokowi cukup bangun Jawa saja, dijamin terpilih kembali. Namun, Jokowi seorang negarawan. Papua dan KTI dipandang sebagai bagian yang utuh dari NKRI. Itulah yang bikin kami orang KTI bangga kepada beliau,” ucap dia.Secara bisnis, berinvestasi infrastruktur di KTI juga tidak layak. Sebab itu, untuk infrastruktur di Jawa dan Sumatera, Jokowi meluncurkan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Sedangkan non PINA, yakni APBN diarahkan ke KTI. “Sebab masih membutuhkan sentuhan langsung Negara,” katanya.Rizal mengatakan, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi berani mengambil keputusan tidak populis dengan menghilangkan subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif yakni infrastruktur.Dia mengatakan, semua pihak mesti bersabar sebab dampak infrastruktur secara penuh baru dirasakan enam hingga 10 tahun mendatang.Dikatakannya, hanya dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK telah membangun 300 bendungan baru, 180 bandara, 897 km jalan tol, ribuan km jalan raya. Jokowi juga berhasil membangun proyek-proyek mangkrak pemerintahan sebelumnya seperti Bandara Kertajati, MRT, Bendungan Nipa, Batang Power Plant, dan Jalan Tol Solo Kertosono.Dia mengatakan, kemampuan ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat. Rasio utang Indonesia atas Produk Domestik Brutonya (PDB) Indonesia terbilang sangat kecil. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat hanya 29,74 %. Sedangkan sejumlah negara maju dan Eropa, rasio utangnya sudah melampaui PDB-nya sendiri atau di atas 100%.Saat ini, di G20, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB bahkan masuk 10 besar, jauh meninggalkan Turki, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Argentina. “Jadi, dengan kemampuan sebesar itu, banyak politisi menjadi penakut. Dia lupa dengan kemampuan negaranya sendiri. Ingatan dan kaca mata ukuran ekonomi-nya masih tertinggal di era krisis 1998. Mungkin jarang piknik,” ujar Rizal.Defisit anggaran Indonesia juga sangat kecil di antara negara-negara G20. Bandingkan dengan negara maju dan G20 lainnya seperti Amerika Serikat hampir 6,7 persen, Jepang 6,4 persen, Inggris 6,2 persen, dan Brasil 4,3 persen. “Kita cuman sekitar 2 persenan. Tahun depan bahkan diperkirakan dibawah 2 persenan. Defisit ini kan rata-rata ditutup dengan taking new loan,” ucap dia.(FZN)