Jokowi Melunasi Janji ke DPRD

Presiden Joko Widodo menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Aturan itu dianggap sebagai pelunasan janji."PP Nomor 18 Tahun 2017 telah selesai. Bapak ibu sudah terima sesuai janji saya 3 tahun lalu," kata Jokowi dalam pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) II Adkasi 2018 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.Jokowi menjelaskan, hak keuangan dan administrasi pimpinan anggota DPRD kini sudah jauh lebih baik. Tunjangan, kata dia, bisa diberikan karena payung hukumnya sudah ada. Kepala Negara berharap aturan ini dapat membantu para legislator ketika berhadapan dengan konstituen"Tiap hari didatangi konstituen menampung keluhan, terutama kalau pulang pasti minta sangu. Lah, uangnya dari mana? Kalau tunjangan itu ada, kalau ada yang datang pas reses, paling tidak bsa memberikan sesuatu kepada konstituen. Kalau tidak, pasti berat karena gaji pimpinan dewan sekarang Rp4 juta," jelas dia.PP Nomor 18 Tahun 2017 sempat menuai kritik. Kenaikan tunjangan anggota DPRD se-Indonesia dianggap belum diperlukan."Cabut PP Nomor 18 tahun 2017," tegas pengamat anggaran politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada medcom.id, Rabu, 12 Juli 2017.Dalam PP tersebut, pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah tinggi bisa diberikan sampai tujuh kali lipat dari uang representasi ketua DPRD dan anggota DPRD. Kemampuan anggaran Jakarta termasuk dalam kemampuan keuangan daerah tinggi."Padahal dalam peraturan terdahulu atau PP Nomor 21 Tahun 2007 pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah tinggi (kaya) diberikan paling banyak tiga kali, bagi pimpinan dan anggota DPRD," jelas Uchok.Uchok menilai PP lama yang mengatur besaran tunjangan dewan lebih efektif. Dalam PP Nomor 18 tahun 2017, pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah sedang paling banyak lima kali, dan tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak tiga kali.PP Nomor 21 tahun 2007 mencatat pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak dua kali bagi pimpinan dan anggota DPRD. "Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah rendah atau miskin, diberikan paling banyak sekali kali bagi pimpinan dan anggota DPRD"Uchok menilai PP Nomor 18 Tahun 2017 menjadi cara bagi Presiden untuk menaikan pendapatan dewan tanpa dikritik publik. Pasalnya, Jokowi tidak menaikkan pendapatan pribadi dewan lewat gaji."Hal ini sangat memanjakan anggota DPRD saja yang kerjanya hanya 'main-main' proyek saja dalam APBD," ungkap Uchok.Mulai Juli 2017, tunjangan anggota DPRD pun mencapai Rp30 juta per bulan. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan saat itu tunjangan anggota DPRD Rp20 juta per bulan.Tunjangan itu belum mencakup tunjangan perumahan Rp20 juta bagi pimpinan dan Rp15 juta bagi anggota DPRD. Dalam peraturan sebelumnya, tunjangan jabatan bagi ketua DPRD Rp4,35 juta, wakil ketua Rp3,48 juta, dan anggota Rp3,26 juta, ditambah tunjangan komunikasi Rp9 juta per bulan.(OJE)