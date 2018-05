Surya Paloh: Pemimpin Penghasut Penuh Kebencian

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pemimpin dan elite politik menjaga keutuhan bangsa. Bangsa Indonesia membutuhkan elite politik teladan."Rakyat ini membutuhkan keteladanan. Bangsa ini berharap pada pemimpin yang memberikan keteladanan," tegas Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2018.Saat ini, terangnya, masyarakat sangat bergantung pada pemikiran dan sikap pemimpinnya. Masyarakat bisa berpikir rasional dan objektif jika diarahkan pada hal serupa."Tapi sebaliknya, kalau pemimpin-pemimpin ini menghasut, di benak pikirannya hanya ucapan-ucapan penuh provokasi, kebencian, semua salah di diri orang lain, semua salah bagi penguasa, dan dia pun tidak pernah menyatakan aku juga pernah salah," beber dia.Menurut Surya, bangsa ini juga merindukan elite politik yang memiliki nilai kesantunan. Bangsa berharap besar ada pemikiran-pemikiran cerdas dan penuh solusi, bukan sekadar seruan kebencian. "That's all the country needed."Suka atau tidak, kata dia, masyarakat cenderung mulai bersikap pragmatis. Masyarakat juga semakin apatis dan skeptis. Terlebih, semangat kepedulian antarsesama semakin meredup."Berbuat baik dan tidak baik sama saja. Itulah dibutuhkan upaya membangun kesadaran membangun optimisme bangsa yang sedang berjuang dengan tantangan kekinian. Hal yang paling mendasar tadi adalah cara berpikir kita, pemahaman kita terhadap masalah yang kita hadapi bersama," ucap dia.(OJE)