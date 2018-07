NasDem tak Masalah Said Digandeng Jokowi

Nama Said Aqil Siraj masuk dalam bursa survei calon wakil presiden 2019 untuk mendampingi Presiden Jokowi. Anggota Dewan Pakar Nasdem Teuku Taufow tidak berkeberatan jika Said Aqil dipilih Jokowi untuk menjadi cawapres.Menurutnya, yang terpenting bagi partai besutan Surya Paloh ini adalah Jokowi kembali menjadi Presiden. "Kalau NasDem tidak ada posisi tentang cawapres. Siapapun yang diputuskan Pak Jokowi, kita pasti mendukungnya," kata Taufow, Sabtu, 14 Juli 2018.Dia menambahkan, NasDem akan mengikuti keinginan Presiden Jokowi. Sekalipun nantinya cawapres memiliki latar belakang militer, parpol maupum profesional.Dalam survei cawapres Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) nama Said Aqil masuk posisi teratas bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani. Survei itu memiliki responden elite, pembuat opini atau opinion leader dan media massa pemilih nasional. Penilaian survei berdasarkan penilaian kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, kontinuitas.Mahfud MD di posisi pertama dengan skor 7,2, Sri Mulyani di posisi kedua (7), Said Aqil menempati posisi ketiga dengan skor 6,3, lalu Airlangga Hartarto di posisi keempat (6,1) dan Zainul Majdi (6,1).Said Aqil mengatakan sampai saat ini belum ada partai politik yang berusaha meminang dirinya jadi cawapres. "Belum. Belum ada," kata Said Aqil ditemui usai acara Halal Bihalal PP Muslimat NU di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Juli 2018.(YDH)