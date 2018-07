Dukungan untuk KH Said Menguat

Dukungan untuk KH Said Aqil Siraj sebagai mendampingi Presiden Joko Widodo di Pipres 2019 menguat. Kali ini giliran Pengurus Wilayah (PW) NU Jambi yang memberi dukungan untuk Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) itu.Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU Jambi Aminullah Amit mengatakan PBNU seluruh Indonesia telah mengadakan pertemuan di Pekanbaru. Dalam pertemuan itu Aminullah mengusulkan nama KH Said Aqil menjadi cawapres Jokowi."Pertemuan di Pekanbaru bincang-bincang, NU jelas mendukung Jokowi. Tapi siapa Cawapresnya? NU ini sudah besar, organisasi yang anggotanya saja hampir 90 juta tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri," kata Aminullah, Senin, 16 Juli 2018.Aminullah menuturkan, PBNU Provinsi Jambi menyampaikan satu-satunya tokoh perwakilan NU adalah KH Said Aqil Siraj. NU Lampung pun setuju Said Aqil ideal mendampingi Jokowi."Kemarin di Lampung kita matangkan kembali. PBNU Jambi juga mengusulkan Kiai Said Aqil Siraj yang patut untuk mendampingi Pak Jokowi," ujarnya.Aminullah mengatakan, pihaknya lebih mendukung Said Aqil dibanding tokoh NU lain seperti Muhamin Iskandar alias Cak Imin. Meski demikian, dia menyadari Cak Imin punya kekuatan karena memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga berbasis NU."Yang jelas NU terutama Jambi mengusung Kiain Said, kita tidak menafikan Cak Imin yang Ketua PKB, silakan saja kalau PKB mengusung dia," ucapnya.Dia yakin NU solid mendukung Said Aqil. Aminullah juga menyerahkan pilihan kepada Jokowi menjatuhkan hati ke Said atau tidak. "Kita semua NU solid dukung Kiai Said, tapi semua tergantung Pak Jokowi," tandasnya.Dalam survei cawapres Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) nama Said Aqil masuk posisi teratas bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani. Survei itu memiliki responden elite, pembuat opini atau opinion leader dan media massa pemilih nasional. Penilaian survei berdasarkan penilaian kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, kontinuitas.Mahfud MD di posisi pertama dengan skor 7,2, Sri Mulyani di posisi kedua (7), Said Aqil menempati posisi ketiga dengan skor 6,3, lalu Airlangga Hartarto di posisi keempat (6,1) dan Zainul Majdi (6,1).Said Aqil mengatakan sampai saat ini belum ada partai politik yang berusaha meminang dirinya jadi cawapres. "Belum. Belum ada," kata Said Aqil ditemui usai acara Halal Bihalal PP Muslimat NU di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Juli 2018.(FZN)