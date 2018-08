Said Aqil: Mahfud MD bukan Kader NU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj berkomentar, ihwal santer nama Mahfud MD digadang bakal jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Menurutnya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak pernah menjadi kader NU."Mahfud orang yang belum pernah jadi kader NU, dia enggak pernah," kata Said di kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018.Menurutnya, kader NU adalah mereka yang ikut mengurus NU dan berkiprah dalam struktur organisasi PBNU. Meski latar belakang Mahfud berada di barisan nahdiyin, namun itu tak membuat Mahfud mendapat label kader NU."Walaupun background keluarganya NU, tapi dia belum pernah jadi aktivis NU," imbuh Said.Said menegaskan, pihaknya tidak ikut campur dan memihak di Pemilihan Presiden 2019. Sebab PBNU adalah organisasi, bukan partai politik.Sebelumnya Ketua PBNU Robikin Emhas membeberkan isi pertemuan, antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Rais `Aam PBNU Maruf Amin dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Menurutnya, pertemuan itu menghendaki Jokowi memilih calon wakil presiden dari kalangan NU.(LDS)