Surya Paloh Sebut Diplomasi Kunci Menguatkan Rupiah

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Presiden Joko Widodo berani meningkatkan hubungan diplomasi dengan negara sahabat demi penguatan rupiah. Apalagi, Indonesia tergolong dibutuhkan dunia.Menurut Surya, peningkatan hubungan diplomasi bisa menjadi terobosan menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)."Ya, Indonesia memelihara hubungan yang begitu hebat, baik dengan Amerika itu sendiri sekalipun, China, bahkan middle east dengan Qatar dan sebagainya. Nah, upaya terobosan ini barangkali harus dilakukan Pak Jokowi," kata Surya Paloh usai menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Rabu pagi, terpantau menguat tipis dibandingkan hari sebelumnya di posisi Rp14.935 per USD.Mengutip Bloomberg, perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.925 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.925 dengan year to date return di 10,11 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.671 per USD.Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah itu bukan karena faktor internal. Faktor eksternal berperan besar membuat rupiah melemah.Hubungan diplomasi sangat penting agar Indonesia dan negara sahabat bisa bersama-sama mencari jalan keluar."Paling tidak diplomasi, bagaimana kita bersama berempati, karena penurunan rupiah ini memberikan dampak ekses dan sebagainya-sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan bersama, nah itulah kira-kira sarannya," ucap dia.(OJE)