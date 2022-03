Indonesia Dinilai Punya 3 Kartu AS untuk Setop Perang Rusia-Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia dinilai mempunyai kartu AS yang bisa menghentikan perang Rusia dengan Ukraina. Kartu AS itu bisa digunakan melalui Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) G20 di Bali pada akhir 2022."Hal ini (konflik Rusia-Ukraina) sebetulnya bisa dijadikan sebagai batu ujian bagi para diplomat Indonesia, bersama Pak Jokowi dalam menjaga keseimbangan dan saatnya mungkin kita memainkan kartu AS kita," kata anggota Komisi I Muhammad Farhan dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Konflik Rusia-NATO Bergeser ke Indonesia', Minggu, 27 Maret 2022.Farhan mengatakan Indonesia mempunyai tiga kartu AS untuk menyetop perang Rusia dan Ukraina melalui KTT G20. Pertama, Indonesia bisa membawa isu inflasi minyak dunia karena gangguan distribusi yang diakibatkan perang Rusia-Ukraina."Nah, saya sangat berharap banyak kepada (Menteri Keuangan) Ibu Sri Mulyani, karena Ibu Sri Mulyani punya konsep yang menarik tentang dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian baik lokal, regional, maupun global," ujar Farhan.Pembahasan isu inflasi minyak dunia bisa mengajak Ukraina sebagai pengamat, seperti Spanyol. Dengan mengundang Ukraina, Indonesia secara tidak langsung menjadi wadah pembuka pembicaraan antara Rusia dan Ukraina untuk menyetop perang demi menghentikan inflasi minyak dunia.Undangan Ukraina juga diyakini sebagai pemancing negara sekutu Amerika Serikat untuk menghadiri KTT G20. Indonesia diminta mencari banyak isu ekonomi dunia mulai dari saat ini."Indonesia bisa kemudian membuat sebuah narasi baru, yaitu narasi bahwa kerja sama ekonomi akan membantu menciptakan perdamaian dunia," tutur Farhan.Kartu AS kedua yang dimiliki Indonesia untuk menyetop perang Rusia-Ukraina, yakni mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang saat ini berkantor di Amerika Serikat. Mari Elka mempunyai kekuatan besar untuk melobi Amerika Serikat secara ekonomi."Kita tahu juga hubungan Ibu Mari Elka Pangestu dengan Pak (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan itu sangat baik. Jadi, kekuatan hubungan personal menjadi salah satu kartu AS kedua," tutur Farhan.Baca:Kartu AS terakhir, yakni Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan P Roeslani. Rosan merupakan pengusaha batu bara yang bisa ikut membantu melobi Amerika Serikat di bidang ekonomi."Jaringan batu bara dunia bisa memengaruhi Amerika Serikat untuk cari solusi," ucap Farhan.Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kembali menyuarakan agar Indonesia tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan puncak G20 di Bali pada akhir tahun ini. Jika Putin tetap hadir, Ukraina juga harus diundang.“Saya mengemukakan kemungkinan jika itu tidak dapat dilakukan (tidak undang Putin), jika Indonesia dan yang lainnya tidak setuju, maka menurut pandangan saya, kita harus meminta agar Ukraina menghadiri pertemuan juga,” kata Biden setelah pertemuan puncak NATO di Brussel, Kamis 24 Maret 2022 waktu setempat, seperti dikutip dari AFP, Jumat 25 Maret 2022.