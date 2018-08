Koalisi Jokowi Tambah 2 Bidang Baru di Tim Kampanye

Koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin menambah dua bidang baru setara direktorat dalam komposisi tim kampanye nasional (TKN). Kedua bidang itu, yakni koordinator pemenangan Pilpres 2019 dan pengarah teritorial.Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate menjelaskan koordinator pemenangan pilpres diisi ex officio ketua badan pemenangan pemilu (bapilu) setiap partai koalisi. Sementara itu, pengarah teritorial diisi kepala daerah dari unsur partai."Pengarah teritorial yang akan diisi oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atau kepala daerah dari unsur partai koalisi," ucap Johnny di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Agustus 2018.Secara keseluruhan, jumlah anggota TKN Jokowi-Ma'ruf berjumlah 112 orang. Posisi ketua TKN masih kosong dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Pengumuman rencananya bakal dilakukan langsung Jokowi."Ini dilengkapi juga dengan dewan pengarah yang adalah ex officio ketua-ketua umum partai politik koalisi dan dewan penasihat, yaitu unsur tokoh masyarakat dan tokoh senior dari partai politik," ujar dia.Dengan penambahan dua bidang ini berarti total ada 13 direktorat dalam susunan tim kampanye Jokowi. Setiap direktorat dipimpin oleh perwakilan partai pengusung. Berikut nama-namanya:1. Direktur Perencanaan: Ario Bimo (PDI Perjuangan)2. Direktur Konten: Agus Sari (PSI)3. Direktur Komunikasi Politik: Saur Hutabarat (NasDem)4. Direktur Media dan Sosmed: Yadi Hendriyana (Perindo)5. Direktur Kampanye: Beni Ramdani (Hanura)6. Direktur Pemilih Muda: Adi Kusuma (PKPI)7. Direktur Penggalangan dan Jaringan: Hajriyanto Thohari (Golkar)8. Direktur Logistik dan APKB: Marsma TNI (Purn) Usro Harahap (Golkar)9. Direktur Hukum dan Advokasi: Irfan Pulungan (PPP)10. Direktur Saksi: Arif Wibowo (PDI Perjuangan)11. Direktur Relawan: Marwan Jafar (PKB)Nama-nama tersebut masih bisa berubah sampai koalisi resmi mendaftarkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran rencananya dilakukan, Senin, 20 Agustus 2019.Sementara itu, posisi wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf dipastikan diisi oleh lima sekjen parpol koalisi yang ada di Parlemen. Mereka adalah Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, dan Johnny G Plate.Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menempati posisi sekretaris tim kampanye nasional. Wakil sekretarisnya diisi oleh tiga sekjen parpol koalisi nonparlemen, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKPI Very Surya Hendrawan, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.(OGI)