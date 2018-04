Jokowi Terima Dubes Korut dan Korsel

Presiden Joko Widodo menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Korea Utara untuk Indonesia, An Kwang Il. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.Kim Chang-beom dan An Kwang Il tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 14.00 WIB. Pertemuan berlangsung tertutup.Awak media hanya diberi waktu singkap mengabadikan pertemuan. Jokowi mengenakan kemeja batik coklat duduk di tengah antara Kim Chang-beom dan An Kwang Il.Mereka berbincang santai. Ketiganya kemungkinan membahas hubungan antara Korsel dan Korut yang membaik.(OJE)