Sikap Menkeu di G20 Disebut Menunjukkan Warna Ketegasan Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Jakarta: Sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat sejumlah delegasi G20 walk out dinilai tepat. Sikap Sri yang menegaskan aksi walk out itu tak mengejutkan, dianggap menunjukkan ketegasan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 “Akhirnya warna Indonesia terlihat tegas, warna kedaulatan, dan warna kemandirian Indonesia di G20,” kata pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘G20: Rusia Hadir, Amerika Ngacir,’ Minggu, 8 Mei 2022.Connie mengatakan ketegasan Indonesia sangat penting. Indonesia dinilai belum tegas terkait konflik Rusia dan Ukraina dan hubungannya dengan G20.“Tapi dengan pernyataan Menkeu sudah sangat jelas silakan walk out, G20 jalan terus,” ujar dia.Baca: Teten: Presidensi G20 Jadi Momentum UMKM Unjuk Gigi Menurut Connie, sikap Sri patut dihormati dan dipedomani. Apalagi, rangkaian G20 masih terus berlangsung hingga akhir 2022.Sementara itu, Connie menyebut Indonesia memiliki cara sendiri mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Bentuk dukungan Indonesia tidak bisa disetir negara-negara lain.“Jangan didikte dan diancam-anam karena kita tidak terlibat langsung (dalam konflik),” tutur dia.Sebelumnya, Menkeu AS, Menkeu Kanada, Gubernur Bank Sentral Inggris, dan Gubernur Bank Sentral Uni Eropa melakukan aksi walk out saat delegasi Rusia berbicara dalam pertemuan Menkeu G20 di AS pada Kamis, 21 April 2022. Menkeu AS Janet Yellen pun sebelumnya telah mengatakan akan absen dalam beberapa sesi G20 di Washington jika Rusia hadir.Sri mengatakan aksi tersebut tidak mengejutkan. Forum G20 tetap berlangsung dan tidak mengganggu diskusi tentang risiko ekonomi global dari perang.