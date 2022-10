Dipuji Prabowo, Pengamat: Jokowi Punya Karakter Pemimpin Sipil yang Tegas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kepala Negara Ke-7 itu dinilai sebagai pemimpin yang berani dan layak dijadikan panutan atas keberhasilannya membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dengan tenang.Merespons itu, Pengamat Politik dari Surabaya Survei Center (SSC) Surakim Abdussalam mengatakan, pujian Prabowo merupakan keberhasilan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak mudah diintervensi dari pihak luar. Selain itu menerapkan karantina wilayah (lockdown) karena lebih memikirkan nasib rakyat kecil.“Saya kira Pak Prabowo maupun Pak Luhut melihat perspektif tambahannya terhadap kepemimpinan nasional, dan mereka itu kan rata-rata berlatar belakang militer dan sistem kepemimpinan komando yang kuat ya,” kata Pengamat Politik dari Surabaya Survei Center (SSC) Surakim Abdussalam saat dihubungi, Minggu, 30 Oktober 2022.Menurut Surakim, setelah Prabowo dan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi bagian dari kabinet Jokowi, mereka mendapat pengalaman baru yakni berinteraksi langsung dengan pemimpin sipil yang humanis dan mampu membaca situasi bangsa.“Sejak ikut dengan Pak Jokowi, mereka mendapatkan banyak perspektif tentang kepemimpinan nasional yang humanis, situasional yang membumi dan kadang-kadang tidak jarang juga out of the box gitu,” ujarnya.“Sehingga itu yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Luhut, juga begitu Pak Prabowo sehingga membuat tokoh-tokoh militer itu memiliki respect yang kuat terhadap Pak Jokowi, bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dianggap betul-betul sesuai dengan kebutuhan kekinian,” sambungnya.Menurut Surakim, memimpin negara tidak bisa menggunakan sistem militer seutuhnya, tetapi juga harus menggunakan cara yang lebih humanis. Hal ini, kata Surakim yang sering digunakan oleh Jokowi hingga para menterinya sudah menebak arah kebijakan Jokowi yang out of the box.“Mereka sadar bahwa dengan kepemimpinan komando saja tidak cukup di militer ya kepemimpinan gabungan model kepimpinan yang seperti Pak Jokowi itu dan beberapa saksi juga mereka mengakui bahwa baik Kalau hut maupun Pak Prabowo kan kadang-kadang tidak bisa menebak secara langsung zig-zag policy yang diambil oleh Pak Jokowi,” jelasnya.“Tapi pada ujungnya mereka bisa paham bahwa itu adalah kepemimpinan yang tepat dan kepemimpinan yang jitu,” tegasnya.Lebih jauh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu, LBP dan Prabowo mengakui seperti itu pada publik hingga dalam perspektif kepemimpinan kedua purnawirawan TNI banyak mendapat pengalaman dari cara memimpin ala Presiden Jokowi.“Saya kira itu yang mengilhami Pak Prabowo, mengilhami pak Luhut juga. Saya kira Pak Prabowo harus bisa belajar dari Pak Jokowi untuk menambah kepemimpinan-kepemimpinan itu tidak hanya nuansa komando, tapi juga ada humanistiknya, ada situasionalnya ada mengayominya,” ujarnya.