Sandi: I'm Gonna Miss Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno buru-buru meninggalkan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia langsung melesat menuju Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat.Saat meninjau Wisma Atlet, Sandi sempat bergumam 'I love Jakarta' dan 'I am gonna miss Jakarta'. Tidak ada yang tahu maksud ucapan politikus Partai Gerindra itu.Sandi digadang-gadang bakal menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Artinya, Sandi harus cuti atau menyerahkan kursi jabatannya di Pemprov DKI kepada orang lain."Kan biasanya kalau I love Jakarta diikuti dengan I will miss Jakarta. Atlet datang kan dia bilang I love Jakarta, kemudian ketika dia pulang ke negaranya masing-masing bilang I'm gonna miss Jakarta," jelas Sandi di Wisma Atlet, Jakarta Pusat, Kamis 9 Agustus 2018.Sandi meninggalkan kediaman Prabowo sekitar pukul 21.30 WIB. Dia pergi tanpa memberi kabar terkait pencalonannya."Sekali lagi mohon sabar karena proses masih berlangsung. Saya mendapat kabar ada pembahasan di Kertanegara, jadi saya sempat datang dan saya di-brief keadaan terakhir," kata Sandi.Suami Nur Asiah ini menegaskan bahwa per hari ini dirinya masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia meminta masyarakat tak berspekulasi terlalu jauh."Saya bilang saya masih ada tugas di sini. Jadi kebetulan juga tugas ini kan teramat penting. Kita tidak usah berspekulasi, kita tunggu prosesnya sampai selesai," ungkapnya.(DMR)