Istana Bantah Pertemuan Jokowi dengan Pengusaha terkait Pilpres

Staf khusus presiden bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika menepis pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengusaha generasi kedua berkaitan dengan Pilpres 2019. Pertemuan itu semata untuk mendengar masukan dunia usaha."Kalau Presiden itu niatnya politik, mungkin forumnya enggak akan terbuka seperti kemarin, enggak mungkin publik tahu," kata Erani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.Jokowi sebelumnya menerima puluhan pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Pengusaha tersebut merupakan anggota dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).Para pengusaha yang hadir yakni Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani, petinggi Adaro Garibaldi Thohir, petinggi Bakrie Group Anindya N. Bakrie, petinggi Trakindo Utama Muki Hamami, petinggi PT Djarum Martin Hartono, petinggi Plug and Play Anthony Pradiptya, petinggi Salim Group Axton Salim, dan petinggi Medco Group Yaser Raimi Arifin Panigoro.Petinggi Saratoga Investama Sedaya Michael Soeryadjaya, petinggi Sinar Mas Michael Widjaja, petinggi Alfamart Budi Susanto, petinggi Persada Capita Investama Arini Sarraswati Subianto, petinggi Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, petinggi Triputra Agro Arif Patrick Rachmat, petinggi Lippo Group John Riady, petinggi Emtek Alvo Sariaatmadja, serta petinggi Mayapada Jonathan Tahir juga turut hadir dalam pertemuan ini.Kemudian, petinggi Cineplex Arif Suherman, petinggi Toba Bara Pandu Patria Sjahrir, petinggi Royal Golden Eagle Anderson Tanoto, Ketua Umum KADIN Sumatera Utara Ivan Batubara, Ketua Umum KADIN Kalimantan Timur Dayang Donna Farouk, Ketua Umum KADIN Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, Ketua Umum KADIN Jawa Tengah, dan Kukrit Suryo Wicaksono.Dalam pertemuan itu, jelas Erani, Presiden lebih banyak mendengarkan masukan dari pengusaha muda. Sebab, Presiden ingin menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dalam menggerakan ekonomi lebih cepat lagi."Yang dilakukan Presiden kemarin betul-betul (soal ekonomi RI) seluruhnya enggak terkait dengan ini (Pilpres)," jelas dia.Dia mengklaim pengusaha mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Khususnya, infrastruktur yang sempat mangkrak bertahun-tahun."‎Cipali menurut mereka mangkrak enam sampai tujuh tahun, tetapi bisa dieksekusi, ada beberapa tol lain. Kemudian logistik menjadi murah, kemudian isu keadilan di beberapa tempat, daya saing ekonomi yang enggak percaya masuk 40 besar, ease of doing business sekarang peringkat 36," ujar dia.Menurut dia, dunia usaha saat ini kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang terampil. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat fokus ke pembangunan SDM."Makanya pembangunan SDM menjadi salah satu yang mereka harapkan," kata dia.(FZN)