NasDem Mengajak Meneladani Rasulullah

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar kegiatan keagamaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan digelar di Auditorium Kantor DPP NasDem.Ketua DPP NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat Hasan Aminuddin menyatakan, maulid nabi kali ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ia pun meminta umat muslim bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad yang luhur, jujur, amanah, toleran, dan tidak suka berbuat kasar."Ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang paling prinsip adalah seperti yang ditegaskan oleh beliau sendiri yakni Innama buistu liutammima makarimal akhlak,” kata Hasan di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.Mantan Bupati Probolinggo dua periode ini juga mengajak masyarakat meresapi isi kandungan Piagam Madinah. Piagam Madinah bukan hanya mengulas seputar ritual ibadah, tetapi juga akhlak mulia dalam mengisi kehidupan berbangsa bernegara yang dicontohkan oleh nabi."Marilah kita petik sebuh perjalanan kebangsaan politik dan bernegara yang termaktub dan pengamalan baginda Rasul Muhammad SAW," ujarnya.Menurut Hasan Rasulullah amat menghargai perbedaan. Sebab, perbedaan itu indah tatkala diamalkan sebagaimana akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW."Mengamalkan sebuah musyawarah mufakat dalam segala hal sehingga islam itu bagian dari mengajarkan kedamaian bagaimana berbangsa di Indonesia khusunya dan pada umumnya seluruh dunia," jelasnya.Pelajaran lain yang bisa dipetik dari Nabi Muhammad adalah kesantunan. Rasulullah, kata dia, banyak mendapat cacian dan dihujat tetapi beliau dengan santunnya justru menyuapi seorang yahudi tua renta di sebuah pasar madinah yang mencaci dirinya itu."Petik lah sebuah amaliah beliau itu untuk diamalkan di tengah masyarakat bangsa Indonesia yang hari ini sudah melupakan kepada amaliyah Baginda Rasulullah SAW," ungkapnya.Acara maulid kali ini bertajuk "NasDem Bershalawat". Rangkaian acara dimulai dengan salat magrib berjamaah. Selain itu ada juga tausyiah dari Imam Besar Istiqlal Nazaruddin Umar.(DMR)