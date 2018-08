Kiai NU se-Nusantara Dukung Cak Imin

Sebanyak 99 kiai Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Siraj sepakat mendorong Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada 2019 mendatang. Keputusan ini diambil setelah puluhan kiai pemilik pesantren besar di sejumlah daerah sowan ke Kiai Said."Para kiai dan PBNU menyepakati 'kalimatin wahidah wa shaffin wahidah' (satu bahasa dan satu barisan) mendukung dan mengawal Cak Imin menjadi cawapres," kata juru bicara para kiai Kiai Anwar Iskandar di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018.Menurut Kiai Anwar, dukungan diberikan karena para kiai memandang Pilpres kali ini merupakan kesempatan emas untuk membangun dan membesarkan NU. Dengan majunya Cak Imin sebagai cawapres Jokowi, maka terbangun peluang untuk memperbaiki kondisi bangsa."Ada kesempatan emas untuk membangun dan membesarkan NU. Dan wapres yang kami sepakati kita dukung dan perjuangan ialah Pak Muhaimin Iskandar dan berpasangan dengan Pak Jokowi," ujar Kiai Anwar.Kiai Anwar berharap dukungan para kiai ini diteruskan ke Jokowi. Sebab, kata dia seluruh dukungan tersebut berasal dari warga dan jemaah di seluruh nusantara."Jika tidak berhasil dalam perjuangan ini, mungkin akan kita bahas alternatifnya," ujarnya.Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini memastikan aspirasi para kiai telah diterima Said Aqil. Menurutnya Cak Imin merupakan kader terbaik NU. Aspirasi ini akan segera disampaikan kepada Jokowi."Ketum PBNU Said Aqil dalam waktu dan forum yang tepat beliau akan segera menyampaikan ini (kepada Jokowi)," Faishal.Puluhan kiai dari sejumlah daerah mendatangi kantor PBNU pada Sabtu malam. Kedatangan para kiai ini untuk memberikan dukungan kepada Cak Imin maju sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019.(JMS)