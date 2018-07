The Initiative Institute: Rommy Paling Layak Dampingi Jokowi

Hasil survei The Initiative Institute tentang apa yang diinginkan para elit (whats the elites want?) menyebutkan nama M. Romahurmuziy memenuhi sejumlah kriteria Cawapres yang layak mendampingi Joko Widodo. Salah satunya dari kriteria ketua umum partai."Dari sekian parpol koalisi, Rommy (Romahurmuziy) dinilai paling memenuhi kriteria untuk mendampingi Jokowi pada periode kedua 2019-2024," kata CEO The Initiativ Institute Airlangga Pribadi dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 Juli 2018.Airlangga menyebut hasil survei ini sebenarnya menilai bahwa Prabowo Subianto-lah ketua partai yang dinilai paling pas menjadi Cawapres. Namun karena Gerindra tidak masuk dalam koalisi Jokowi, dan Prabowo diajukan sebagai Capres, maka ia dipastikan tidak akan digandeng Jokowi. Rommy mengungguli ketua partai lainnya seperti Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartanto, dan Surya Paloh.Survei ‘whats the elites want?’ yang dilaksanakan pada 10-15 Juli ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, dimana para responden memiliki informasi cukup baik tentang kebijakan dan karakteristik tokoh. Para responden itu terdiri dari akademisi, jurnalis, pegiat LSM, hingga para professional. Dalam menilai kepemimpinan sejumlah nama yang masukd alam survei, para responden memilih integritas, mampu memecahkan masalah dan merakyat.Dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini juga menyebutkan, Rommy juga bisa dipilih sebagai Cawapres yang mewakili klaster pemuda. Selain Rommy ada juga Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di antara tokoh berlatar belakang Islam, Rommy masuk dalam tiga besar bersama Mahfud MD, TGB Zainul Mundji.Setidaknya ada kriteria yang membuat Rommy layak mendampingi Jokowi yaitu ketua umum partai, tokoh muda dan berlatar belakang Islam. Dalam semua kriteria ini, para responden tidak ada yang menyebut Rommy memiliki nilai rendah.Selama ini selain Ketua Umum PPP, Rommy juga dikenal berasal dari keluarga NU. Bahkan ia merupakan cicit dari pendiri NU, KH Wahab Hasbullah. Dari sisi usia, Rommy juga belum genap berusia 45 tahun.(MBM)