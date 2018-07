KPU Sebut Anggaran Rp35 Miliar Buat Penguatan IT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan kebutuhan anggaran kepada Presiden Joko Widodo. Kebutuhan anggaran itu untuk kepentingan penguatan sistem informasi (IT) KPU, nilainya mencapai Rp35 miliar."Jadi kita akan melakukan penguatan IT KPU, salah satu elemen penguatannya adalah server," kata Komisioner KPU, Viryan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.Viryan menegaskan angka Rp35 miliar tersebut hanya salah satu aspek penguatan IT, yaitu server. Viryan menyebut ada delapan aspek penguatan.Namun total anggaran yang dibutuhkan KPU masih dalam tahap pembahasan. Meski begitu, Viryan mengatakan pengajuan anggaran ke pemerimtah sudah direncanakan sejak awal.Hanya saja, KPU memutuskan mempercepat proses pengajuan anggaran menyusul aksi peretasan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU saat Pilkada serentak lalu."Dengan adanya serangan-serangan yang kemarin ini kami tak ingin (penguatan IT) secara parsial," tandasnya.Lebih lanjut, Viryan mengaku Presiden telah merespon positif permohonan anggaran KPU. Penguatan IT KPU, lanjut Viryan, akan dituangkan dalam program Akselerasi Penguatan IT KPU (APIK)."Tujuannya agar kasus-kasus peretasan seperti kemarin ini tidak lagi terjadi, baik peretasan, maupun kapasitas yang kurang jaringan yang bermasalah, kemudian bagaimana faktor keamanan dalam internet kita," pungkasnya.(JMS)