JK Pastikan Pemilu Tak Ganggu Ekonomi Indonesia

: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan gelaran pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak akan mengganggu jalannya roda perekonomian. Pasalnya, pemilu selama ini berjalan lancar dan demokratis tanpa gangguan keamanan."Bagusnya enggak ada efek besar di Indonesia karena berjalan lancar dan demokratis," kata JK dalam acara business lunch 'Waspada ekonomi Indonesia di Tahun Politik' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.JK mengungkapkan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kondisi politik jelang pemilu tak selamanya berdampak negatif. Terbukti pada Pemilu 2004 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,14 persen.Selanjutnya, pada 2009 ekonomi tumbuh lebih rendah tapi disebabkan oleh krisis ekonomi global. Hal serupa juga terjadi pada 2014, ekonomi tumbuh lebih netral dari periode sebelumnya tapi sedikit terganggu oleh penurunan harga komoditas dunia."Pada 2014 turun sedikit tapi lebih netral karena harga komoditas dunia menurun bukan karena pemilu," imbuh dia.(Baca juga: Airlangga: Tahun Politik Jangan Dijadikan Ketakutan Investor Malah, kata dia, pemilu berdampak positif. Hal ini tampak dari peningkatan sektor konsumsi masyarakat.Banyaknya belanja kampanye di daerah dan perdesaan mengakibatkan daya beli meningkat. Namun demikian, efek negatif yang terjadi berupa pola investasi yang wait and see.Artinya, investor mempertimbangkan penanaman modal lewat pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga pada Pemilu 2019 mendatang."Memang dalam investasi banyak wait and see, Jokowi kebijakan ekonomi tetap prorakyat, kalau Prabowo bagaimana nanti makanya pada wait and see," tutur dia.JK menambahkan investasi di sektor infrastruktur tidak akan terganggu lantaran bersifat jangka panjang. Berbeda dengan investasi di bidang industri yang turut dipengaruhi oleh kebijakan The Fed, perang dagang hingga isu-isu nasional lainnya."Kalau infrastruktur enggak terpengaruh yang terpengaruh itu investasi bidang industri, tapi dipengaruhi juga oleh trade war dan kebijakan The Fed," pungkas dia.(REN)