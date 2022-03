Kaum Rentan-Disabilitas Harus Diberi Ruang dalam Proses Penyusunan Kebijakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Keberpihakan atas kesetaraan gender, disabilitas , dan inklusi sosial atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting. Mereka harus dipastikan bisa mengakses, berkontribusi, memengaruhi kebijakan, dan secara adil mendapatkan manfaat dari proses penyusunan, tata kelola, serta implementasi kebijakan.Penggunaan lensa GEDSI dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan berguna untuk memitigasi eksklusi sosial, stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap kaum rentan.Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial , Eva Rahmi Kasim, memaparkan keberpihakan kepada perempuan , penyandang disabilitas, dan kaum rentan lainnya dalam ragam regulasi birokrasi internal pemerintah.Menurut dia, diperlukan pendekatan twin track yang menggabungkan tindakan spesifik pada pemberdayaan serta pengarusutamaan disabilitas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan."Perencanaan yang inklusif disabilitas dapat dilakukan dengan adanya analisis disabilitas, yang didukung data terpilah dan menjadi bagian dari mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran” kata Eva dalam webinar yang digelar Knowledge Sector Initiative (KSI), Rabu, 23 Maret 2022.Baca: Pemerintah Diminta Bimbing Perempuan Pelaku UMKM Rambah Bisnis Digital Technical Lead, Capacity Development, and Sustainability, Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society (AIPTIS), Abdi Suryaningati, menjelaskan peluang kerja sama strategis dalam mendorong transformasi kebijakan setara dan inklusif terhadap GEDSI pada berbagai lini sektor antara Indonesia dan Australia.Dalam proses mendorong transformasi kebijakan, lanjut dia perlu dilakukan penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS), serta seluruh elemen masyarakat untuk mengupayakan perubahan sistemik di tingkat yang lebih luas."Perubahan ini diperlukan untuk merawat dan mengembangkan kembali perspektif kesetaraan," kata Abdi.Sementara itu, akademisi dan peneliti University of Melbourne, Rachael Diprose, menyoroti tentang temuan dalam riset mengenai Aksi Kolektif Perempuan dan Undang-Undang (UU) Desa. Terutama, tentang bagaimana pengaruh aksi kolektif perempuan memengaruhi implementasi UU Desa, dan peran organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan proses tersebut.Rachael mengatakan temuan riset dari University of Melbourne mengidentifikasi berbagai cara OMS memastikan inklusi dan pemberdayaan gender."Melalui peningkatan keterampilan, pengorganisasian dan berjejaring, perempuan saling memberikan dukungan dalam mengatasi hambatan inklusi gender di wilayahnya, serta menjadi ‘perantara pemberdayaan’ dalam menghubungkan kelompok perempuan dengan ruang pengambilan kebijakan maupun aktor berpengaruh," kata Rachael.