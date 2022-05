Puan: DPR Siap Fasilitasi Aspirasi Buruh yang Disampaikan Damai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mempersilakan buruh yang hendak menggelar aksi memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR. Dengan catatan aspirasi buruh disampaikan secara damai.“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusi setiap warga negara. Namun, kami berharap kepada teman-teman buruh yang akan menggelar aksi hari ini untuk menyampaikan aspirasi secara tertib,” kata Puan melalui keterangan terulis, Jakarta, 14 Mei 2022.Peringatan May Day gabungan kelompok buruh akan digelar di depan Gedung DPR dan puncaknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dalam perayaan bertajuk 'May Day Fiesta’. Peringatan May Day diharap dilakukan secara bertanggung jawab.“Sebagai representasi rakyat, DPR siap memfasilitasi aspirasi-aspirasi buruh. Silakan menggelar aksi, termasuk di depan Gedung DPR, tapi sampaikanlah secara damai,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.Baca: Buruh Long March dari GBK ke Gedung DPR Puan juga berharap peserta aksi May Day menghindari pihak-pihak memprovokasi. Dia meminta demonstrasi tidak merugikan masyarakat umum.“Kita tidak ingin ada lagi peristiwa kekerasan dalam aksi penyampaian pendapat seperti yang terjadi dalam aksi demo beberapa waktu lalu. Tak boleh ada ruang sedikitpun terhadap aksi-aksi kekerasan,” tegas Puan.Mantan Menko PMK itu mengingatkan agar demo buruh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap peserta aksi May Day harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan berjaga-jaga dari penularan covid-19.“Tetap disiplin menggunakan masker dan sebisa mungkin terapkan jaga jarak agar tidak menimbulkan cluster penyebaran covid-19,” kata dia.Di sisi lain, Puan mengingatkan agar aparat penegak hukum menjaga demonstrasi dengan secara optimal. Dia berharap pihak kepolisian mengawal dan mengamankan setiap aksi penyampaian pendapat.“Kita berharap teman-teman buruh dapat menyampaikan aspirasi secara nyaman dan aman, dan sama-sama kita semua saling menjaga stabilitas umum,” kata Puan.