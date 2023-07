Survei Tunjukkan Kepercayaan Publik kepada DPR 68,5%, Legislator: Santai Aja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga Indikator Indonesia mengeluarkan hasil survei indikator kepercayaan publik terhadap lembaga negara periode 20-23 Juni 2023. Dari 9 lembaga negara Indonesia, DPR RI memperoleh posisi ke-8 dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 68,5 persen.Meski stabil, angka tersebut masih relatif rendah jika dibanding lembaga kenegaraan lainnya. Legislator ternyata tak ambil pusing dengan temuan survei tersebut.Anggota Komisi III DPR Habiburokhman berdalih DPR tidak memiliki fungsi khusus untuk meningkatkan kepercayaan publik seperti institusi negara lain. Dia menganggap survei ini bentuk sentilan rakat agar seluruh legislator meningkatkan kinerja."Kita ini justru diharapkan kerja dengan sangat baik. Kalau kita mengerjakan tugas biasa-biasa saja, anggota DPR itu tetap tidak akan berpengaruh banyak. Kita dituntut untuk kerja dengan luar biasa." ungkap Habiburokhman dalam program Headline News di Metro TV, Senin, 3 Juli 2023.Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Ia berpendapat bahwa selagi tingatidak di bawah 50 persen target, DPR masih dalam posisi yang aman. Meskipun tetap saja tidak memuaskan rakyat.Pendapat Arsul ini didasarkan oleh data statistik Trust in Government, The Civil Service, The Parliament and The Police tahun 2018. Negara yang tergolong ke dalam Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), tingkat kepercayaan rakyat pada parlemennya rata-rata berada di kisaran 40-50 persen."Jadi kalau DPR di sini masih di atas itu masih lumayan, gitu loh" kata Arsul.