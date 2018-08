Kader NasDem Diminta Optimistis Hadapi Pileg 2019

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh kader NasDem all out menghadapi pemilihan legislatif (pileg) 2019. Semua harus optimistis mencapai prestasi terbaik.Surya membeberkan prestasi yang dicapai NasDem untuk memantapkan semangat mereka, ada tiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai modal capaian."Pemilu pertama (2015) kami runner up. Pemilu kedua (2017) kami runner up. Terakhir ini (2018) kami menguasai pemilu," kata Surya di Manado, Selasa, 28 Agustus 2018.Menurutnya, di Pilkada 2018 NasDem memenangkan lebih dari 100 Kepala Daerah. Delapan di antaranya adalah kemenangan Kepala Daerah tingkat Provinsi. Adapun empat dari mereka merupakan kader NasDem.Atas kemenangan ini, ia meminta kader NasDem khususnya di Sulawesi Utara memenangkan Pileg. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulut MJ Lomban didorong memenangkan dua kursi DPR RI dari daerah pemilihannya, dan sepuluh kursi untuk NasDem di DPRD Sulut.Surya juga meminta seluruh kader memenangkan kontestasi Pileg di Kabupaten dan Kota di provinsi tersebut. "Harus ada satu fraksi khusus NasDem," imbuhnya.Surya juga meminta para kader jangan pernah takut berkompetisi dengan partai lain, meski NasDem partai yang terbilang muda, namun prestasinya bisa dibilang serupa dengan partai berusia 65 tahun, dibuktikan dengan tiga pilkada belakangan."Jadi jangan pernah memandang sebelah mata Partai NasDem, jangan coba bilang partai baru," tandasnya.(FZN)