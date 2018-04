Gatot tak Dipertimbangkan PAN

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memastikan Gatot Nurmantyo tak masuk pertimbangan partai sebagai capres atau cawapres. Pilpres 2019 hanya akan menjadi laga ulang Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto."Enggak, enggak (pertimbangkan Gatot)," tegas Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.Amien melihat peluang Gatot sebagai capres alternatif sangat kecil. Namun, ia tetap mengagumi mantan Panglima TNI itu."Pak Gatot orang baik sekali, dia anti-PKI. Kemudian dia mengatakan NKRI tak mungkin ada tanpa persatuan ulama, umat islam. He is very wonderful person," ujar eks Ketua MPR itu.Amien mengakui hitung-hitungannya soal peluang Gatot bisa keliru. Semua bisa berubah menurut kehendak yang kuasa."Cuma manusia harus berusaha, sebagai orang beriman manusia berusaha tanpa putus," ujar dia.Amien meyakini Pilpres 2019 menjadi laga ulang Jokowi-Prabowo. Ia juga berkeyakinan kali ini Jokowi bakal kalah.Angin segar lengsernya Jokowi suda mulai dirasakan Amien. "Pak Jokowi sudah makin kecil kemungkinannya. Karena rakyat yang menjadi hakim nanti, bukan kaos (merujuk kaos #2019GantiPresiden), tapi rakyat."(OJE)