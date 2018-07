Sandiaga Uno Mundur sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Gerindra

Sandiaga Uno mengaku mundur sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Partai Gerindra. Ia ingin mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang kepala daerah menjadi tim kampanye.Hal itu terungkap saat Sandi ditanya ihwal pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang menyebut koalisi Gerindra-Demokrat belum final."Saya tidak bisa memberikan pernyataan (soal Pilpres 2019) lagi, karena saya sudah mundur dari tim pemenangan pemilu," kata Sandiaga di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Sandiaga sudah menemui Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto, semalam. Prabowo legawa dan menghormati keputusan Sandi.

Menurut dia, saat ini yang berhak mengomentari soal Pilpres 2019 dan dinamika politik partai ialah Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Fadli Zon. Itu sesuai arahan Prabowo.



"Pak Prabowo mengarahkannya ke Pak Muzani dan ada beberapa nama yang mungkin bisa memberikan pernyataan ini. Teman-teman, tentunya ada Pak Edi Prabowo, ada Pak Sudirman Said, dan juga Pak Fadli Zon. Jadi mereka yang nanti akan take over (mengambil alih)," tegas dia.



Sandiaga belum mengetahui siapa yang menggantikan posisinya. Pengganti Sandi bakal diputuskan bersama mitra kialisi.



"Toh kita juga sudah diputuskan oleh PKPU. Jadi lebih baik saya hormati," ujar dia.



KPU menerbitkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019. Dalam aturan itu, kepala daerah serta wakil kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye.

