Jaga Keamanan Produk, Pelaku Pembudidayaan Ikan Diimbau Taat Prokes

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) covid-19 kepada pelaku pembudidayaan ikan. Pelaku usaha diimbau menaati prokes demi menjaga mutu dan keamanan produk perikanan budi daya."Penanganan produk dan prokes harus diperhatikan dengan baik, mulai dari hulu hingga ke hilir untuk melindungi seluruh pelaku usaha dari kontaminasi virus,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Agustus 2021.Tebe, sapaan akrab Tb Haeru, menjelaskan ketentuan prokes pada usaha perikanan budi daya disusun bersama perwakilan dari stakeholder dan pakar. Penyusunan ketentuan prokes juga memperhatikan kondisi lingkungan budi daya sehingga mudah untuk diimplementasikan para pelaku usaha.Ada beberapa acuan kesehatan yang turut digunakan dalam penyusunan prokes. Antara lain, WHO on Covid-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses 2020, FAO Guidelines to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic on livestock production and animal health 2020, dan lainnya."Saya meminta kepada dinas yang membidangi perikanan, baik di provinsi, kabupaten/kota untuk dapat menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan ini hingga level pembudidaya," ungkap Tebe.Menurut dia, penerapan prokes sangat penting dalam dunia usaha perikanan budi daya. Hal ini menyangkut peluang ekspor ke berbagai negara, seperti Tiongkok yang dinilai sebagai pasar ekspor utama Indonesia dari segi volume yang mencapai lebih dari 400 ribu ton dan terbesar kedua setelah Amerika Serikat dari segi nilai.