Bakal Jadi Ikon Sragen, The New Kemukus Diharap Tingkatkan Wisatawan

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani dijadwalan meresmikan objek wisata The New Kemukus yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Sragen pada Rabu, 27 April 2022. The New Kemukus diharapkan bisa menjadi ikon pariwisata Sragen."Kita berharap The New Kemukus yang menjadi ikon baru Sragen akan semakin meningkatkan pariwisata di Kabupaten tersebut," kata Puan kepada wartawan, Selasa, 26 April 2022.Mantan Menko PMK itu juga dijadwalkan memberikan bantuan gerobak untuk sejumlah UMKM di The New Kemukus . Puan meyakini objek wisata baru ini akan meningkatkan perekonomian warga di sekitar Gunung Kemukus."Harapannya agar percepatan ekonomi di Sragen juga akan kian meningkat," kata Puan.Warga setempat antusias dengan peresmian The New Kemukus. Untuk menyemarakkan kegiatan tersebut, warga mengecat warna-warni rumahnya agar menjadi Kampung Pelangi. Sedikitnya ada 120 rumah yang berada di RT 002 Kedunguter dan RT 034 Gunungsari, Desa Pendem, yang akan dicat warna warni.Pengelolaan The New Kemukus rencananya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Sragen. Tempat itu diharap terintegrasi dengan pengembangan destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Solo–Sangiran.Di Kompleks New Kemukus juga akan ada museum edukasi. Rencananya museum ini diisi barang-barang lawas seperti payung, langse, gebyok, dan barang lainnya.Baca: Pemerintah Didorong Wajibkan Syarat Booster di Tempat Wisata Mengutip data Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sragen, rata-rata harian di The New Kemukus sejak Januari–Maret 2022 mencapai 300–400 orang per hari. Jumlah pengunjung ditargetkan meningkat hingga 15.000 orang saat The New Kemukus sudah diresmikan.Peresmian The New Kemukus merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Puan selama masa reses. Puan melakukan sejumlah kegiatan di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen pada 26 hingga 27 April 2022.Hari ini, Puan akan menghadiri pembukaan bimbingan teknis Kartu Indonesia Pintar di Hotel Sunan Solo. Kemudian, menuju Wonogiri untuk meresmikan program Air Bersih bagi masyarakat Desa Gendayakan. Puan juga akan mengecek pelaksanaan Bedah Rumah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dusun Joho, Desa Giriwono, Wonogiri.Sementara itu, pada 27 April, sebelum meresmikan The New Kemukus, Puan akan melakukan kunjungan ke Pasar Jongke, Kabupaten Karanganyar. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini ingin mengecek langsung harga-harga kebutuhan pangan menjelang lebaran.