Gus Mus: Jangan Bicara Politik di Kantor NU

Mantan Rais Am NU Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus) menyarankan kepada semua Nadiyin tidak menggunakan kantor NU untuk membahas politik praktis. Gus Mus juga meminta pengurus NU hati - hati dalam mengeluarkan pendapat."Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya," kata Gus Mus melalui akun Twitternya, @Gusmusgusmu.Ucapan Gus Mus bukan tanpa alasan, sebab Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dan Rais 'Aam NU KH Maruf Amin melakukan pertemuan tertutup untuk membahas Pilpres 2019 di kantor NU, kemarin.Dalam pertemuan itu bahkan NU dikabarkan mengancam akan menarik dukungan jika Presiden Jokowi tidak menggandeng Nahdiyin. Namun kabar yang beredar itu dibantah oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas.Robikin mengklarifikasi pemberitaan yang berjudul `NU Ancam Tinggalkan Jokowi Jika Mahfud Md Jadi Cawapres`. Akibat pemberitaan itu dirinya diprotes sejumlah pihak. Robikin menampik dan mengimbau publik membaca berita itu dengan baik."Judul tersebut tak mencerminkan isi berita," kata Robikin.Belakangan media online itu mengubah judul berita menjadi `NU Bicara Opsi 'Tinggalkan' Jokowi Jika Mahfud Md Jadi Cawapres`.Sebelumnya, Robikin membeberkan isi pertemuan antara Cak Imin, KH Maruf Amin dan KH Said Aqil Siradj. Menurutnya, pertemuan itu menghendaki capres memilih calon wakil presiden dari kalangan NU."Pada pokoknya pesannya satu, kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdiyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut tali wondo (turut andil) mensyukseskan. Jadi itu pesannya," kata Robikin di kantor PBNU, Matraman, Jakarta Pusat, 8 Agustus 2018.(FZN)