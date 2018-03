Ketua PBNU Dianggap Layak jadi Cawapres Jokowi

Nama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dinilai cocok menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Kapasitas dan kemampuan Said Aqil dipandnag mampu diterima semua kalangan agama di Indonesia."Sikap Said Aqil Siradj juga tegas terkait intoleran dan radikalisme yang ada di Islam. Beliau juga diterima dikalangan agama lain di Indonesia," ungkap Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jerry Sumampouw Jerry Sumampaou kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.Menurut Jerry yang juga Humas PGI ini, masyarakat Indonesia bagian timur merasa dihargai oleh PBNU. Khususnya masyarakat Papua yang sebelumnya bernama Irian Jaya. Mereka sangat berterimakasih kepada Gus Dur sebagai tokoh PBNU. Faktor ke PBNU-an ini berperan dalam meningkatkan elektabilitas, jika Aqil Siradj dipasangkan dengan Jokowi."Beliau juga memiliki basis massa NU, ditambah dengan warga Papua dan Indonesia timur umumnya. Figur Said Aqil mampu menarik suara di Indonesia Timur," kata Jerry.Sayangnya, jelas Jerry, berdasarkan pengalaman selama ini, partai politik enggan mengambil calon di luar partainya. Meskipun, elektabilitas calon yang diusungnya rendah.Jika melihat ketokohan Said Aqil, menurut Jerry, sosok tersebut memiliki elektabilitas cukup besar. Satu kekurangannya hanya tidak terbiasa dalam birokrasi. Namun hal itu bukan persoalan besar."Karena pemerintahan itu sudah ada sistemnya. Beliau tinggal dipoles sedikit sudah mengerti," tandas Jerry. ((SCI)