Tokoh NU dan Muhammadiyah Berpotensi Dampingi Jokowi

Dua tokoh dari dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, berpotensi mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Keduanya adalah Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin.Wacana itu dilontarkan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Menurut dia, nama keduanya mencuat karena ketokohan mereka di kalangan umat Islam."Keduanya terbilang konsisten. Din Syamsuddin dan Said Aqil Siroj memiliki jaringan luas dengan pendukung yang banyak. Dua poin ini berpotensi meningkatkan elektabilitas Jokowi," kata Qodari, beberapa waktu lalu.Menanggapi hal ini, Direktur Said Aqil Siroj Institute, Imdadun Rahmat, mengatakan ada relevansi yang kuat antara ketokohan Said Aqil dengan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini."Bisa jadi publik melihat Kiai Said sebagai ulama yang mengayomi, dekat dengan semua kalangan, dan tokoh pemersatu," kata dia, melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Maret 2018.Karakter ini, lanjut dia, dibutuhkan di masa-masa krusial tahun politik yang sarat politik identitas dan sektarianisme."Pandangan dan sikapnya yang konsisten merawat persaudaraan dan kerukunan lintas identitas dan kelompok, menarik banyak pihak berpikir bahwa Kiai Said adalah sosok yang tepat," katanya.Imdadun menjelaskan sejauh ini Said Aqil tetap fokus menjalankan amanah umat sebagai ketua umum PBNU.Sebagai ulama, ujar dia, hari-hari Said diisi dengan mengaji, ceramah, dan menuangkan pandangan-pandangan Islam damai melalui tulisan."Soal nama-nama cawapres itu wewenang Pak Jokowi. Hak Prerogatif beliau. Konsensus atau kompromi partai pengusung juga berpengaruh. Kita tegak lurus membantu umat saja," kata Imdadun.(UWA)