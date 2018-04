OSO Minta Amien Rais tak Mempolitisasi Agama

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) menyayangkan politikus senior PAN Amien Rais menyeret politik dalam kegiatan keagamaan. Politikus diminta tak mempolitisasi agama."Agama itu jangan dipolitisasi. Agama itu betul-betul memberikan pencerahan pemahaman, memberikan marwah martabat kepada semua umat manusia," tegas OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.OSO mengajak semua pihak memisahkan politik dari agama. Politik biasanya memiliki keinginan beragam dan cenderung memaksakan kehendak."Jadi kehendak yang dipaksakan itu kan tidak boleh di dalam agama," ucap Ketua Umum Hanura itu.OSO menyebut pola yang dilakukan Amien Rais merupakan cara ortodoks atau kuno. Ia meyakini gaya ortodoks Amien Rais tak laku di zaman sekarang."Karena zaman now, tidak akan gampang orang-orang memengaruhi untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang ortodoks," ucap OSO.Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais mengajak jemaah ibu-ibu pengajian 'Ustadzah Peduli Negeri' berdoa dan salat malam agar tahun mendatang berganti presiden. Itu dilakukan saat Amien menjadi pembicara dalam pengajian di Balai Kota DKI Jakarta."Ya Allah, Tuhan kami, mudah-mudahan negeri muslim terbesar di muka bumi ini pada tahun 2019 mendapat presiden yang baru," ujar Amien Rais di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 24 April.Amien sempat menunjuk foto Presiden Joko Widodo yang terpajang di sudut kiri tempat ia berpidato. Amien mengatakan pada 2019 nanti foto Jokowi akan diganti. Pasalnya, elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen."Ini elektabilitasnya sudah going down. Kata ahli politik kalau seorang incumbent petahana itu kalau di bawah 50 persen itu untuk menang kembali seperti mission imposible" kata Amien.(OJE)