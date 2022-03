Indonesia Disarankan Abstain Menyikapi Perang Rusia-Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengamat militer dan pertahanan keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, menyarankan Indonesia bersikap abstain dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina . Sikap demikian guna mencegah dampak ketegangan kedua negara."Kenapa kita tidak ambil abstain saja. Per hari ini Rusia belum memasukkan kita ke dalam list of unfriendly friends, tapi Rusia akan melakukan itu. Misalnya, baja kita terpuruk, Ibu Kota Negara (IKN) akan terhambat pembangunannya, kemudian pupuk kita akan berantakan," kata Connie dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 9 Maret 2022.Ia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sosok kedua dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Langkah Putin dinilai tengah menyeimbangkan kondisi dunia supaya tidak dikuasai satu kelompok.Menurut Connie, langkah Putin seperti dilakukan Soekarno ketika membangun Gerakan Non Blok (GNB). Langkah Putin seperti judul pidato Soekarno di PBB yakni 'To Build the World a New'.GNB sejatinya dibangun untuk menghindari dunia yang terpolarisasi atas perang dingin antarnegara komunis dan negara kapitalis pro Amerika yang tergabung dalam NATO. Tujuan GNB salah satunya melawan kekuatan besar dan politik blok.Baca: Pentingnya Memetakan Kesiapan dan Dampak Ketegangan Rusia-Ukraina bagi Indonesia Sementara, kondisi yang terjadi saat ini adalah Putin secara sederhana tidak ingin Ukrania bergabung dengan NATO. Sebab, sudah banyak negara yang menjadi bagian kelompok tersebut."Sehingga, dari perspektif balance of power, Presiden Vladimir Putin justru seperti Soekarno sedang berjuang membangun keseimbangan regional dan global," ujar Connie.Soekarno, kata Connie, melalui pidatonya menyatakan bahwa negara besar sering bertindak menciptakan instabilitas. Hal itu justru memicu perang."Bung Karno membuktikan itu dengan berani keluar masuk PBB, berani teriak to hell Amerika," ucap Connie.