Pedagang Rokok Eceran Dipantau Ketat Bea Cukai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengawasi pedagang rokok eceran di seluruh Indonesia. Petugas di 98 kantor di seluruh wilayah disebar ke lapangan."Jika ditemukan suatu perusahaan atau suatu merek jual dengan harga di bawah 85 persen maka akan kita beri teguran bahwa periode selanjutnya kalau tidak diperbaiki profil perusahaan akan kita turunkan," kata Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto dalam diskusi daring, Senin, 1 Juni 2020.Selain mengawasi harga, DJBC juga mengawasi jumlah penjualan rokok. Pedagang hanya boleh menjual rokok per pak yang isinya minimal 12, 16, 20, hingga paling besar 50 batang."Di luar itu tidak boleh," tegas Nirwala.Saat ini, pedagang rokok merujuk pada aturan harga transaksi pasar (HTP) alias harga jual rokok 85 persen dari harga banderol. Jika banderol Rp10 ribu, pedagang boleh menjual rokok Rp8.500.Pemerintah memberikan diskon terhadap harga rokok. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan DJBC Nomor Per-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.Mengacu peraturan itu, banyak terjadi praktik diskon rokok. Misalnya, rokok Philip Morris Bold isi 12 batang dari PT HM Sampoerna Tbk dijual Rp12.000 per bungkus. Padahal, harga banderolnya adalah Rp13.440 per bungkus.Contoh lainnya adalah diskon sigaret kretek mesin MLD. Harga yang tertulis di pita cukai dari produk PT Djarum ini Rp17.920 per bungkus. Kenyataannya, rokok ini dapat dibeli dengan Rp16.000 per bungkus dengan isi 16 batang. Iklan diskon harga rokok dari produk MLD ini juga terpampang luas di billboard dan toko-toko di berbagai daerah.Sementara itu, GG Move dari PT Gudang Garam Tbk dibanderol Rp13.450 per bungkus. Di lapangan, rokok jenis sigaret kretek mesin isi 12 batang ini dijual Rp12.000 per bungkus.Peraturan Menteri Keuangan itu dinilai bertentangan dengan peraturan yang posisinya lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Aturan ini memuat ketentuan pelarangan potongan harga produk tembakau atau diskon.Baca: Beragam Polutan dan Bahayanya Ketua Lentera Anak Lisda Sundari meminta pemerintah menghapus kebijakan diskon rokok tersebut. Dengan harga murah, anak-anak semakin mudah membeli rokok.Dia menyebut saat ini 19,2 persen pelajar tercatat menjadi perokok aktif. Sebanyak 60 persen menjadi pecandu yang selalu memberi rokok secara eceran."Saya khawatirkan kebijakan diskon ini, sudah murah tapi didiskon. Rokok bukan untuk wajib dikonsumsi, kalau mau diskon itu sembako, rokok harusnya harganya mahal," ujar Lisda.(OGI)