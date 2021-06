492.664 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penerima dosis pertama vaksin covid-19 mencapai 19.211.433 orang per Kamis, 10 Juni 2021. Jumlah ini bertambah 492.664 dari hari sebelumnya.“Jumlah penerima vaksinasi dosis kedua 11.488.917 orang," dikutip dari data Satuan Tugas ( Satgas ) Penanganan Covid-19, Kamis, 10 Juni 2021.Jumlah ini bertambah 52.658 orang dari hari sebelumya. Target vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang. Jumlah ini setara dengan 70 persen penduduk Indonesia.Pemerintah menargetkan memvaksin 40.349.049 orang hingga Juni 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui penyuntikan vaksin covid-19 masih jauh dari target. Pemerintah membuat program Vaksinasi Gotong Royong untuk mempercepat vaksinasi.Kepala Negara berharap program tersebut membuat makin banyak masyarakat mendapatkan vaksin. Dengan begitu kekebalan kelompok cepat terwujud.(Baca: Jokowi Ingin Target 700 Ribu Vaksinasi per Hari Tercapai Juni Ini Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai sejak Selasa, 18 Mei 2021. Vaksinasi perdana diikuti 18 perusahaan.Vaksinasi Gotong Royong menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino. Saat ini sudah ada 982 ribu dosis vaksin Sinopharm dalam bentuk jadi.Pemerintah menetapkan harga Vaksin Gotong Royong Rp500 ribu per sekali suntikan. Rinciannya, Rp375 ribu untuk harga vaksin dan Rp125 ribu untuk administrasi.Jokowi berharap target vaksinasi 700 ribu per hari bisa tercapai bulan ini. Dengan begitu, target 1 juta vaksinasi per hari akan lebih mudah tercapai pada Juli 2021."Kita berharap Juni, target vaksinasi per hari itu 700 ribu itu bisa benar-benar tercapai sehingga di Juli kita sudah masuk pada target vaksinasi per hari satu juta," ucap Jokowi di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, Rabu, 9 Juni 2021.(REN)