Sutopo Purwo Nugroho ASN Terinspiratif 2018

Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meraih gelar anugerah The Most Inspirational ASN 2018. Penghargaan ini diberikan pada puncak acara Malam Apresiasi Anugerah ASN 2018 di TVRI Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.Sutopo berhasil menyingkirkan 50 nominator lainnya yang diseleksi dari pilihan masyarakat di media sosial. Dari 50 nama itu dikerucutkan menjadi 15 finalis. Tim juri selanjutnya memilih tiga terbaik dari setiap kategori.“Tentu saja berderet penghargaan tersebut adalah hal yang harus disyukuri. Pujian ini sekaligus ujian agar lebih dapat meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Penghargaan ini adalah untuk semua pimpinan dan staf BNPB dan BPBD seluruh Indonesia yang terus mencurahkan pikiran dan tenaga melindungi masyarakat dari bencana," kata Sutopo.Namun, salah satu penghargaan terbesarnya tahun ini berkesempatan menemui dua sosok penting. Yaitu, bertatap langsung dengan Presiden Joko Widodo dan penyanyi Raisa.“Bahkan Presiden Jokowi menuliskan 'Tetaplah Menjadi Inspirasi' dalam foto yang beliau tanda tangani. Juga bertemu dengan Raisa, saat video call dan bertatap muka langsung. Dari dua pertemuan tersebut memberikan pengaruh positif yang luar biasa, bagi saya maupun buat netizen,” tambah Sutopo.Anugerah ASN merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan sosok ASN panutan, yaitu ASN yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi kerja sangat baik, bahkan melampaui panggilan tugasnya. Ajang yang digelar Kementerian PANRB ini terdiri dari dua kategori, yakni kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) Teladan dan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspiratif. Dari usulan yang masuk, telah dipilih 10 nomine PPT Pratama Teladan dan 5 besar PNS Inspiratif. Masing-masing dipilih tiga orang terbaik dari yang baik, atau best of the best berdasarkan penilaian objektif Dewan Juri.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin berharap, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspiratif bisa menginspirasi seluruh ASN di tanah air. Dengan inovasi yang dimiliki dan bekerja di luar rutinitas, ASN dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat."Banyak hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua. Dengan kegigihan ASN, bisa mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Masih ada tanggapan dari masyarakat bahwa ASN kurang berkinerja. Namun, kenyataannya banyak diantara mereka yang bekerja dengan totalitas yang tinggi, menciptakan karya hebat bahkan memberikan dampak yang luar biasa,”tutur Syafruddin.Penghargaan yang diterima ini menambah daftar penghargaan yang diraih Sutopo selama 2018 ini. Beberapa penghargaan, antara lain:1. Communicator of the Year 2018 dari Kominfo dan ISKI.2. The First Responders dari The Straits Times.3. Tokoh Komunikasi Kemanusiaan dari Kominfo dan ISKI.4. Tokoh Teladan Anti Hoax Indonesia 2018 dari Mafindo.5. IAGI Awards Bidang Komunikasi Bencana Alam dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia.6. Outstanding Spokesperson of the Year 2018 dari Jakarta Foreign Correspondents Club.7. Anugerah Perhumas 2018 Kategori Humas Pemerintah dari Perhumas Indonesia.8. PNS Inspiratif Terfavorit dari KemenPANRB.Ther Most Inspirational ASN 2018 dari KemenPANRB.9. 5 Terbaik PNS Inspiratif 2018 dari KemenPANRB.10. 10 Terbaik PPT Teladan 2018 dari KemenPANRB.11. Human Initiative Award 2018 dari PKPU.(DMR)