PPKM Darurat Level 3 dan 4, Apa Bedanya?

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 - 20 Juli 2021 yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan terdapat dua level penerapan PPKM yang diambil berdasarkan ketentuan dan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)."Berdasarkan guidelines WHO yang baru, level dari krisisnya daerah dilihat dari dua faktor besar, satu laju penularan yang kedua daya respons atau kesiapan kota, kabupaten untuk respons," kata Budi di Youtube Sekretariat Presiden.Budi menambahkan, level tersebut diukur dari tiga faktor di atas seperti jumlah kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk, kasus yang ditangani di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan kasus meninggal per 100 ribu penduduk.Untuk diketahui, ada empat level penilaian krisis covid-19 di sebuah daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan WHO. Level 1 artinya ada kurang dari 20 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, 5 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan 1 kasus meninggal per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.Level 2 artinya ada 20-50 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, 5-10 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan 1-2 kasus meninggal per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.