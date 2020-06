Bappenas: Indonesia Mampu 30 Ribu Tes PCR Per Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, meyakini Indonesia mampu melaksanakan target 30 ribu tes polymerase chain reaction (PCR) terkait deteksi virus korona (covid-19). Adanya peningkatan jumlah target tes ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo."Sebenarnya kalau hitungan Bappenas, kita sudah bisa mencapai 30 ribu per hari. Paling jelek itu 27 ribu. Tapi menurut saya 30 ribu itu bisa dicapai dalam satu hari," kata Suharso dalam program Newsmaker Medcom.id, beberapa waktu lalu.World Health Organization (WHO) telah menyampaikan agar tes covid-19 dilakukan dengan rasio jumlah penduduk setiap negara. Perhitungannya 1.000 orang per satu juta penduduk.Menurut Suharso, Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini idealnya melakukan tes 20 ribu per satu juta penduduk setiap harinya. Suharso meyakini penyebaran virus bisa dikendalikan bila target tersebut bisa dilampaui."Bukan berarti virusnya tidak ada atau hilang, tapi terkendali," ujar Suharso.Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengungkapkan real time PCR sejatinya bisa tercapai. Namun, hal ini perlu dukungan masyarakat agar segera menjalani tes untuk mempercepat pemutakhiran data tes PCR."Sekarang masih ada time delay, jadi yang dilaporkan hari ini ya artinya H-2. H sekarang menjadi h+2 nya. Yaitu, dua atau tiga hari sebelumnya," ucap Suharso.Sebelumnya, Presiden berharap adanya peningkatan target uji spesimen terkait covid-19 menggunakan PCR. Sebab target 10 ribu tes PCR telah terlampaui."Saya harapkan target berikutnya, ke depan adalah 20 ribu per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2020.Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per Sabtu, 6 Juni, 2020, sebanyak 395.068 spesimen didapatkan. Telah terjadi peningkatan tes sebanyak 13.095 spesimen per hari itu.(AZF)