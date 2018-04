Menaker Berharap Peringatan May Day Berjalan Tertib

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengajak seluruh pekerja/buruh untuk menikmati momen Hari Buruh Internasional (May Day) dengan kegiatan positif. Ia berharap seluruh pihak dapat menikmatinya dengan sukacita.“Mari peringati Hari Buruh Internasional tahun ini dengan suka cita penuh riang gembira sesuai tagline May Day is fun day, " ujar Hanif saat mengisi acara Hari Bebas Kendaraan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 April 2018.Ia mempersilakan para pekerja/buruh untuk menggelar berbagai kegiatan dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Hanif mengingatkan agar semua kegiatan berlangsung dengan tertib.“Bebas saja buat kegiatan yang positif. Silahkan yang mau demo, yang penting tertib, jalan santai, sepeda santai, mancing bersama, liburan bersama keluarga, silahkan. Yang penting semua merayakan Mayday dengan riang gembira, " kata Hanif.Hanif mengajak semua pihak bersama-sama berjuang untuk kepentingan buruh dengan penuh riang gembira. “Kalau berjuang dengan riang gembira, kita semakin termotivasi untuk berjuang, semakin optimis dengan perjuangan dan tentu akan lebih canggih dan cerdas dari sisi strategi dan metode perjuangan, " ungkapnya.Sementara itu, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani memberikan apresiasi kepada Menaker dan jajaran serikat pekerja yang telah bekerja sama selama ini dengan positif dalam memperingat hari buruh Internasional ini.Haryadi menambahkan dari waktu ke waktu hubungan industrial menjadi semakin hari semakin baik, dengan pemahaman semakin baik pula."Kita melihat ke depan hubungan ke depan semakin harmonis dan acara seperti ini membuat hubungan kita semakin erat dalam kaitan acara informal, karena biasanya ketemu acara selalu formal," katanya.(ROS)