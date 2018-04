Masyarakat Lintas Generasi Kenalkan Forum Ngobrolin Indonesia

Organisasi Perempuan Peduli Kebinekaan dan Keadilan (PPKK) bersama sekelompok anak muda mengenalkan forum diskusi terbuka bertajuk Ngobrolin Indonesia. Forum itu dihadirkan sebagai wadah diskusi masyarakat lintas generasi.Ngobrolin Indonesia resmi diperkenalkan hari ini. Pada forum perdana, PPKK beserta tim Ngobrolin Indonesia yang diisi sekelompok anak muda itu mengangkat tema diskusi tentang kebinekaan dan nasib pembangunan Indonesia di 2030."Target kami ingin membangun persepsi kebinekaan bersama, mengangkat urgensi kebinekaan di Indonesia," kata inisiator Ngobrolin Indonesia, Anindita Sitepu di Attaline, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 21April 2018.Anindita mengatakan, forum Ngobrolin Indonesia akan menjadi ajang diskusi rutin tentang pembangunan Indonesia. Forum sengaja dihadirkan guna memberi ruang dialog antara generasi muda dengan senior.Perempuan yang juga menjabat Direktur Progran Centre of Strategic Development Inisiatif itu menjelaskan, tema Indonesia di 2030 sengaja diangkat sebagai tema besar. Sebab, 2030 merupakan tenggat waktu sustainable development program, sebuah agenda pembangunan yang sudah disepakati secara global, termasuk Indonesia."Secara esensi, tujuan dari dirumuskannya agenda ini untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Artinya, tidak ada satu pun golongan, suku, ras, atau agama yang boleh didiskriminasi untuk mendapatkan haknya terhadap pembangunan yang setara," jelasnya.Perwakilan PPKK Nurmala Kartini Sjahrir mengatakan, pihaknya menyambut baik keberadaan forum ini. PPKK, kata Kartini, menyadari pentingnya pelibatan generasi muda menuju perubahan.PPKK meyakini, forum diskusi lintas generasi ini bukan hanya saling memperkaya pengetahuan, tapi juga saling menguatkan pemahaman isu kebinekaan dan keadilan."Pada 2030, tantangan kita generasi tua atau muda, yakni bagaimana kita merawat identitas kolektif kita sebagai suatu bangsa," ujar wanita yang juga menjadi perwakilan Indonesia untuk Dewan Penasehat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation itu.Dari pantauan, forum Ngobrolin Indonesia diikuti anak-anak muda maupun generasi senior. Mereka duduk bersama melakukan diskusi terbuka dipandu moderator.Forum juga diisi dengan sejumlah kegiatan. Selain diskusi terbuka, Ngobrolin Indonesia juga diisi dengan sesi permainan jejaring (networking game).(FZN)