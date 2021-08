Sulit Ditangkap, Netizen: Harun Masiku Belum Download Aplikasi PeduliLindungi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengaku mengendus keberadaan buronan Harun Masiku di luar negeri sejak lama. Harun Masiku dipastikan tidak berada di dalam negeri."Sebelum Harun Al-Rasyid teriak-teriak saya tahu tempatnya, saya tahu tempatnya, tapi tempatnya bukan di dalam (negeri)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari Medcom.id.Karyoto bahkan mengaku pihaknya sangat bernafsu untuk menangkap Harun. Namun, ia mengatakan kalau kesempatan itu belum ada karena belum mengantongi surat tugas.Karyoto menegaskan KPK terus mencari Harun Masiku. Namun, informasi pencarian dibatasi karena dikhawatirkan Harun berpindah ketika lokasinya diketahui."Memang nggak patut kita sampaikan info-infonya bisa ke mana-mana, kalau dia tahu kita sedang cari di mana dia geser bingung lagi kita," kata Karyoto.Sulitnya menangkap Harun Masiku mengundang beragam reaksi dari warganet. Ada yang menilai Harun Masiku tidak perlu dihukum karena sudah dihujat dan di-bully oleh masyarakat.Sebagian netizen berkomentar kalau Harun Masiku sulit tertangkap karena ia belum mengunduh aplikasi PeduliLindungi yang memiliki fitur tracing (penelusuran) dan tracking (pelacakan)."Alangkah baiknya tak perlu dikejar-kejar. Sdr Harun Masiku sudah sangat menderita akibat bully-an, bahkan sampai terlunta-lunta.. Bisa dibayangkan betapa sedihnya. Kasihanlah dia, anak istri & keluarga besarnya. Kalaupun tertangkap & disidangkan, toh hukumannya ringan karena sudah didera hujatan & bully-an," sindir @WAHYU_UNIF**."Mau ngejar (Harun Masiku) ke luar negeri, tapi bingung ke sananya. - @KPK_RI. So cute. Can we help you navigating your way through this confusing situation? (Bisakah kami membantu mencarikan jalan untuk situasi yang membingungkan ini?)" tulis @uswahabi*** menawarkan bantuan."Harun Masiku pasti belum download aplikasi pedulilindungi deh, makanya susah ketangkep," timpal @dragi**."Angkat aja sekalian jadi Duta Wisata. Harun Masiku Terdeteksi di Luar Negeri saat Pandemi, KPK: Mau ke Sana Bingung," cuit @UyokB**.Sebelumnya, KPK menegaskan akan terus mencari buronan kasus rasuah Harun Masiku. Lembaga Antikorupsi sudah memasukkan Harun ke daftar red notice."KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan red notice," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis.