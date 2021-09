BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sekali Suntik Janssen dan Convidecia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk Janssen Covid-19 Vaccine dan Vaksin Convidecia dari CanSino. Vaksin ini diberikan untuk masyarakat usia di atas 18 tahun."BPOM kembali menerbitkan EUA dua produk vaksin," bunyi keterangan resmi BPOM dikutip Medcom.id, Selasa, 7 September 2021.Kedua vaksin cukup sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 mililiter secara intramuskular kepada manusia. Selain itu, kedua vaksin sama-sama memerlukan kondisi penyimpanan pada suhu khusus, yaitu 2-8 derajat Celsius."Khusus Janssen Covid-19 Vaccine dapat juga disimpan pada suhu minus 20 derajat Celsius," kata BPOM.Janssen Covid-19 Vaccine adalah vaksin yang dikembangkan oleh Janssen Pharmaceutical Companies dengan platform Non-Replicating Viral Vector menggunakan vector Adenovirus (Ad26). Vaksin ini diproduksi di beberapa fasilitas produksi, yakni di Grand River, Amerika Serikat (AS), Aspen South Africa, dan Catalent Indiana, AS.Baca: Satgas: Varian Mu Lebih Ganas dan Kebal Vaksin Masih Perkiraan Di Indonesia, vaksin ini didaftarkan oleh PT Integrated Health Indonesia (IHI) sebagai pemegang EUA. Sekaligus bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin.Sementara itu, Vaksin Convidecia merupakan vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc dan Beijing Institute of Biotechnology juga dengan platform Non-Replicating Viral Vector. Namun, menggunakan vector Adenovirus (Ad5).Vaksin ini diproduksi oleh CanSino Biological Inc, China. Lalu, didaftarkan oleh PT Bio Farma sebagai pemegang izin EUA yang akan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin ini di Indonesia.Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan EUA terhadap 7 produk vaksin covid-19. Yaitu, Vaksin CoronaVac (Sinovac), Vaksin COVID-19 Bio Farma, Vaksin AstraZeneca, Vaksin Sinopharm, Vaksin Moderna, Vaksin Comirnaty (Pfizer and BioNTech), dan Vaksin Sputnik-V.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.