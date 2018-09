Fahri Hamzah Ingin Hubungan Baik dengan Venezuela Tetap Dijaga

(Foto: Dok. DPR)

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menilai, pemikiran pendiri bangsa Indonesia dan Venezuela memiliki kedekatan. Dia ingin hal itu terus dijaga.Hal itu disampaikan oleh Fahri saat menerima kunjungan Diplomasi Wakil Menteri Luar Negeri/Vice Minister Of Foreign Affairs Venezuela For Asia, Middle East and Oceania, H.E MR. Ruben Dario Molina di ruang pertemuan Ketua DPR di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 3 September 2018."Kedekatan ini yang harus kita jaga dari waktu ke waktu, sehingga jarak pemikiran itu sebetulnya bisa melampaui jarak fisik kedua negara," kata Fahri.Politikus PKS itu menyebutkan, kedekatan tersebut membuat pondasi, ideologi, dan cara bepikir antara Indonesia dan Venezuela menjadi dekat. "Kita, Indonesia, telah memproduksi dasar-dasar negara yang berbasis pada pemikiran-pemikiran pendiri bangsa yang relatif sama," ucapnya.Fahri berharap pondasi tersebut tetap dipertahankan hingga masa mendatang. "Dahulu, pada awal kemerdekaan kita belum punya teknologi sebanyak yang kita miliki saat ini, tetapi kita bisa dekat. Apalagi sekarang dengan peralatan transportasi dan teknologi yang luar biasa, tentu kita bisa saling lebih dekat," ucapnya.Fahri pun berharap, Venezuela dan Amerika Latin secara umum dapat mengkonslodiasikan kembali pemikiran-pemikiran yang bijaksana, membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan bersama yang lebih baik."Kami juga pesan dan menitip salam kepada pemimpin Venezuela agar tetap memiliki semangat untuk membela pikiran-pikirannya agar prinsip-prinsip keadilan di dalam cara kita melihat dunia ini tetap diperjuangkan," ujar dia.(ROS)