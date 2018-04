Utut Adianto Apresiasi Prestasi Siswa SD Main Piano dengan Mata Tertutup

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengapresiasi prestasi Jefri Setiawan, siswa kelas VI Sekolah Dasar Amanda Kendal yang memecahkan banyak rekor bermain piano tanpa melihat. Bakat ini harus dijaga dan diberi fasilitas untuk mengembangkan dirinya.“Kita sekarang butuh banyak anak Indonesia yang ahli di segala bidang. Saya juga mendengar Jefri akan ke Berlin memecahkan rekor lagi bermain piano dengan mata tertutup untuk Universal Record Forum. Kami akan dukung sebaik-baiknya, karena ini kan kebanggaan bukan hannya keluarga, tapi jadi kebanggaan negara,” kata Utut dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 April 2018.Anak asal Kendal, Jawa Tengah ini, menjadi aset bangsa di masa depan. Pada usia belia, Jefri mampu memainkan piano dengan berbagai lagu tanpa melihat.Saat bertemu dengan Utut, Jefri menyampaikan bahwa dirinya pernah bermain piano tiga jam nonstop di Singapura untuk 70 lagu. Aksi teresebut kemudian mencatatkan dirinya sebagai pemegang rekor dunia.Tak hanya sampai disitu, rencananya Jefri akan memecahkan rekor dunia untuk playing medley of 120 songs with piano within 3 hours dengan mata tertutup di pada Juni nanti di Berlin.Utut pun meminta agar upaya Jefri mengharumkan nama Indonesia harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. "Negara, harus membantu anak bangsa yang berbakat seperti Jefri," ujar dia.Bak gayung bersambut, upaya Jefri mencari dukungan dari pemerintah menuai hasil. Sebelum bertamu ke DPR RI, Jefri sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk mendapatkan dukungan. Kementerian Luar Negeri juga sudah memfasilitasi keberangkatan Jefri ke Berlin.Dalam pertemuan itu, Jefri sempat menunjukkan kepiawaianya dihadapan Utut dan sejumlah wartawan. Siswa yang juga menggemari pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris itu sangat piawai memainkan piano sekaligus bernyanyi dengan mata tertutup.(ROS)