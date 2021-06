47 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Akan Disebar Kebut Target Jokowi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Sebanyak 47 juta dosis vaksin covid-19 siap disebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara ingin satu juta dosis vaksin disuntikan dalam sehari.“Distribusinya bertahap per minggu tiga sampai lima juta dosis. Artinya bisa satu juta dosis vaksin per hari,” kata juru bicara vaksinasi covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi virtual, Sabtu, 19 Juni 2021.Nadia mengatakan saat ini Indonesia baru bisa menyuntikkan 600 ribu dosis per hari. Berbagai upaya lain dikebut untuk mencapai target satu juta dosis per hari.“Ini yang akan kita kejar khususnya di daerah-daerah yang mengalami peningkatan kasus signifikan,” ujar dia.Salah satu upaya itu memperluas cakupan vaksinasi. Masyarakat berusia di atas 18 tahun kini bisa divaksin. Skema itu sudah dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Bandung Raya.“Juga Kudus dan Bangkalan untuk membantu menurunkan lonjakan yang terjadi di sana,” tutur Nadia.(Baca: Jokowi Ingin Target 700 Ribu Vaksinasi per Hari Tercapai Juni Ini Nadia mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program vaksinasi. Masyarakat tak perlu khawatir karena keamanan dan khasiat vaksin sudah diuji bahkan direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).“Selain memvaksinasi diri, tolong ajak orang tua juga karena kita tetap ingin memprioritaskan lansia dapat vaksin,” papar dia.Sebelumnya, Jokowi berharap target vaksinasi 700 ribu per hari bisa tercapai bulan ini. Dengan begitu, target 1 juta vaksinasi per hari akan lebih mudah tercapai pada Juli 2021."Kita berharap Juni, target vaksinasi per hari itu 700 ribu itu bisa benar-benar tercapai sehingga di Juli kita sudah masuk pada target vaksinasi per hari satu juta," ucap Jokowi di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, Rabu, 9 Juni 2021.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20.05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(REN)