Kedutaan Inggris Beri Pendampingan Hukum Turis Penampar Petugas Imigrasi

Turis asal Inggris menampar petugas imigrasi di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Akibat aksinya tersebut, dia harus berurusan dengan aparat penegak hukum.Juru bicara Kedutaan Inggris di Indonesia Faye Belnis mengatakan pihaknya akan mendampingi turis Inggris tersebut melalui proses hukum."Kami tahu mengenai kasus ini dan insiden ini dilakukan perempuan Inggris kepada petugas imigrasi di Bali," kata Faye di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018."Tim konsuler kami tengah mengusut kasus tersebut dan memonitor situasi. Kami juga akan memberikan pendampingan konsuler," tukasnya.Kepala Bagian Humas Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno mengatakan selain penamparan, perempuan berinisial AT itu juga kedapatan melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian."Ketika diperingatkan telah overstay yang didapat justru peristiwa tidak menyenangkan (penamparan). Karena itu kita bawa ke ranah hukum," ujarnya.Menurut Agung, secara prosedur WNA yang terbukti overstay akan langsung dideportasi ke negaranya. Namun dalam kasus ini AT harus ditahan untuk proses hukum lebih lanjut atas kasus pemukulan.Saat ini AT telah ditahan di Detensi Imigrasi Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) bandara Ngurah Rai, Bali. Diketahui, AT menggunakan visa on arrival saat masuk ke Indonesia dan sudah kedaluwarsa sejak Februari 2018.Secara prosedur WNA yang overstay kurang dari 60 hari dikenakan denda sebanyak 25 dolar setiap harinya. Sementara jika melebihi batas waktu tersebut akan langsung dideportasi dan dicekal tak boleh lagi masuk ke Indonesia.(DRI)