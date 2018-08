Anies Bangga Poco-Poco Mendunia

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bangga tarian Poco-Poco mendunia. Pasalnya, tarian asal Maluku Utara itu tercatat ke dalam Guinness World Record karena menjadi The Largest Poco-Poco Dance.Tarian ini diikuti sekitar 65 ribu warga dan ditarikan di Monas, Jakarta Pusat. Rekor The Largest Poco-Poco Dance merupakan pemanasan Road to Asian Games 2018, sekaligus melestarikan budaya nusantara."Pagi yang membanggakan, 65 ribu orang berkumpul di sini untuk mempersembahkan ke pada dunia," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 5 Agustus 2018.Ia berharap, kegiatan ini bisa menambah kemeriahan menyambut pertandingan olahraga tingkat Asia itu. Mantan Mendikbud RI ini mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut."Saya bersyukur ikut menjadi saksi dari kerja keras yang panjang. Saya bangga, semoga setelah Poco-Poco ada tarian lain yang bisa mewarnai kancah dunia," pungkasnya.Kegiatan (GWR) The Largest Poco-Poco Dance dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hadir juga Ibu Negara, Iriana Widodo dalam acara tersebut.Ada juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Mereka tampak lihai menarikan tarian tersebut.(DMR)