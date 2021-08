Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh

Jakarta: Saban kali bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, Sang Putra Fajar seakan-akan selalu hadir mengingatkan agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah: bagaimana kemerdekaan ini diproklamasikan, bagaimana negara ini didirikan, dan bagaimana bangsa ini dipersatukan.



Persatuan Indonesia sebagai negara-bangsa, apabila dilihat dari luar, sebenarnya tidak masuk akal. Rohaniwan Franz Magnis-Suseno pernah mengatakan hal itu lewat artikelnya di Majalah Basis (2015) ketika mengurai persoalan stabilitas dan nasionalisme Indonesia.



Faktanya bangsa ini bersatu selama 76 tahun sejak naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu. Persatuan, jika digambarkan dalam angka, nampak seperti ini: 17.504 pulau besar-kecil, 633 suku dengan 718 bahasa daerah, 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dengan 270,20 juta jiwa penduduk.



Bangsa Indonesia sedang menulis sejarah dalam bayang-bayang pandemi virus korona. Faktanya 510 kabupaten kota terdampak. Statistik sebaran virus korona dari situs daring Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mendata per 13 Agustus 2021 terdapat 400.129 kasus aktif. Angka kematian mencapai 115.096 jiwa, bahkan, gerakan komunitas LaporCovid19 mencatat di antaranya terdapat 1.834 pusara tenaga kesehatan.



Bahaya pandemi sesungguhnya kematian. Namun seolah-olah, dalam perbincangan keseharian, baik di dunia nyata maupun maya, kematian akibat virus korona ditampik kebenarannya. Vaksinasi dihindari. Masker di bawah hidung, kalau perlu cukup di dagu saja.



Umumnya mengatakan virus korona hanya seperti flu biasa yang bisa sembuh dengan sendirinya. Barangkali, pandangan itu diakibatkan karena sebagian masyarakat umum ini lebih terjamah hoaks dibandingkan informasi yang menyehatkan lahir dan batin.



Padahal rumus kebal hoaks itu sederhana. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, rumus sederhana membedakan narasi hoaks yakni masyarakat patut waspada terhadap konten yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi benar (too good to be true) atau terlalu buruk untuk menjadi benar (too bad to be true).

Kementerian Komunikasi dan Informatika, per 13 Agustus 2021, mencatatkan sebaran hoaks vaksin Covid-19 mencapai 292 isu hoaks. Ada yang menyoalkan kekebalan komunal, vaksin mengandung chip yang dikaitkan dengan sinyal 5G, hingga pandemi virus korona adalah rekayasa konspirasi pemerintah dunia.Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo tercatat sebagai penerima pertama suntikan vaksin Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Vaksinasi untuk kalangan anak remaja 12-17 tahun terus digenjot sejak 1 Juli 2021.Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 digelar setiap hari untuk mengurangi risiko kematian. Per 13 Agustus 2021, warga Indonesia penerima dua kali suntikan vaksin korona mencapai 27,2 juta orang. Sementara, jumlah warga yang disuntik dosis pertama mencapai 53,2 juta orang.Program vaksinasi nasional digencarkan dengan target dua juta dosis disuntikkan per hari selama Agustus 2021. Untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap virus korona, pemerintah berencana melakukan vaksinasi Covid-19 pada 208.265.720 juta warga Indonesia. Tercatat, vaksin yang telah memiliki Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di antaranya Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi sebagai gawai pendukung 3T: testing, tracing, treatment. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga didorong untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat melalui protokol kesehatan, yaitu 3M: memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.